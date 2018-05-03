Devler Ligi'nde finalin adı: Real Madrid - Liverpool

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş mücadelesinde Roma, evinde Liverpool'u konuk etti. Karşılaşma 4-2 Roma üstünlüğüyle son buldu. İlk maçı Anfield'da 5-2 kazanan Liverpool, Şampiyonlar Ligi finalinde Real Madrid'in rakibi oldu.

İLK YARIDA GOL DÜELLOSU

Liverpool 9. dakikada Mane'nin golüyle öne geçerken Roma 15. dakikada eşitliği sağladı. Liverpool 26. dakikada Wijnaldum ile durumu 2-1 yaptı. Edin Dzeko 52'de durumu eşitledi: 2-2. Roma Nainggolan'ın 86. dakikadaki golüyle 3-2'yi buldu. Roma 90+3'te penaltıdan durumu 4-2 yapsa da bu skor İtalya temsilcisi için yeterli olmadı.

ROMA KAZANDI AMA YETMEDİ

Cengiz Ünder yedek kulübesinden 53. dakikada oyuna dahil oldu. Yıldız futbolcu oyuna girdikten kısa bir süre sonra çok net bir gol pozisyonundan faydalanamadı. Genç yıldız 90. dakikada takımına bir penaltı kazandırdı ve maçın 4-2'ye gelmesini sağladı.

Real Madrid ve Liverpool arasındaki Şampiyonlar Ligi final maçı 26 Mayıs Cumartesi günü Ukrayna'nın başkenti Kiev'de oynanacak.

İngiltere'de yılın futbolcusu seçilen Mohammed Salah ve Real Madrid'in Portekizli yıldızı Cristiano Ronaldo'nun mücadelesi şimdiden heyecan uyandırıyor.