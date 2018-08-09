THY - 66 TL Ağustos - Kapadokya
0553 313 94 23

Devler Ligi'nde 'en iyi' adayları belirlendi

UEFA Şampiyonlar Ligi 2017-2018 sezonunda bölgesinin en iyi 3 oyuncu adayı belirlendi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 19:39
Devler Ligi'nde 'en iyi' adayları belirlendi

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği üstün performansla bölgesinin en iyi üç oyuncu adayı arasına giren isimlerin belirlendiği belirtildi.

Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden 32 takımın teknik direktörü ve turnuvayı takip eden 55 gazetecinin oylarıyla belirlenen adaylar arasında, forvet bölgesinde Liverpool'un Müslüman oyuncusu Muhammed Salah da yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde bölgesinin en iyi oyuncusu, Monaco'da 30 Ağustos'ta düzenlenecek Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekiminde açıklanacak. 

Bölgesinin en iyi oyuncu adayları şöyle:

Kaleciler: Alisson Becker (Roma - Liverpool), Gianluigi Buffon (Juventus - Paris Saint-Germain), Keylor Navas (Real Madrid)

Defans: Marcelo (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Raphael Varane (Real Madrid)

Orta saha: Kevin De Bruyne (Manchester City), Toni Kroos (Real Madrid), Luka Modric (Real Madrid)

Forvet:Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid - Juventus), Muhammed Salah (Liverpool)

UEFA AVRUPA LİGİ'NİN EN DEĞERLİ OYUNCUSU İÇİN 3 ADAY

UEFA Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonunun en değerli oyuncusu ödülü için üç aday belli oldu.

UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen oylamanın ardından geçen sezon Avrupa Ligi'nde forma giyen en değerli üç oyuncu adayı belirlendi.

Geçen sezon kupaya uzanan Atletico Madrid'den Uruguaylı savunma oyuncusu Diego Godin ve Fransız forvet Antoine Griezmann, finalde kaybeden Olympique Marsilya'dan ise Fransız orta saha oyuncusu Dimitri Payet, organizasyonun en değerli üç futbolcu adayı oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde geçen sezonun en değerli oyuncusu, Monaco'da 31 Ağustos'ta düzenlenecek Avrupa Ligi grup aşaması kura çekiminde açıklanacak. 

UEFA Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunun en değerli oyuncusu ödülünü, Manchester United'da forma giyen Paul Pogba kazanmıştı.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 19:39
  1. ŞAMPİYONLAR LİGİ Haberleri
  2. ŞAMPİYONLAR LİGİ

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    FETÖ'nün "ankesörlü telefon" yapılanması çökertildi
    1. FETÖ'nün "ankesörlü telefon"..
    2. CHP'li Şişli Belediyesi Başkanı'nın..
    3. Dolar zirveyi gördü! İşte son rakam
    4. Meteoroloji'den Ordu için bir uyarı..
    5. İran'dan Irak'a savaş tazminatı resti!
    6. Beşiktaş Avrupa'da sahne alıyor! İlk..
    7. Milli futbolcu resmen İngiltere..
    8. Ahmedinejad'dan Ruhani'ye: İstifa et!
    9. AK Parti'den dikkat çeken dolar..
    10. Antalya Akdeniz Üniversitesi sıralama
    11. CHP’nin yeni MYK’sında hangi isimler..
    12. Cuma günü yapılıp reddedilmeyen dua..
    13. Borsa, günü yükselişle kapattı
    14. Sağlık Bakanlığı açıkladı! O virüs...
    15. Devler Ligi'nde 'en iyi' adayları..
    16. İstanbul'da 2 bin 400 polisle 'Kurt..
    17. Fitch'ten Türkiye ve dolar mesajı
    18. Vatandaşlar hemen uzaklaştırıldı!
    19. Alpay'dan sürpriz ziyaret!
    20. İsrailli sözcü "Hemen değiştir!"..
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Emeklilere müjde! Hazırlıklar tamamlandı
    Emeklilere müjde! Hazırlıklar tamamlandı
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    Kurban fiyatları 2018 diyanet kurbanlık fiyatları
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    2018 Jandarma ve Uzman Erbaş alımı sonuçlarını açıkladı!
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018
    Sağlık bölümleri taban puanları 2018

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    İstanbul üniversiteleri taban puanları 2018
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları
    Özel (vakıf) üniversite ücretleri 2018 2019 en ucuz özel üniversite fiyatları