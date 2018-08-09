Devler Ligi'nde 'en iyi' adayları belirlendi

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen sezon Şampiyonlar Ligi'nde gösterdiği üstün performansla bölgesinin en iyi üç oyuncu adayı arasına giren isimlerin belirlendiği belirtildi.

Geçen yıl Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden 32 takımın teknik direktörü ve turnuvayı takip eden 55 gazetecinin oylarıyla belirlenen adaylar arasında, forvet bölgesinde Liverpool'un Müslüman oyuncusu Muhammed Salah da yer aldı.

Şampiyonlar Ligi'nde bölgesinin en iyi oyuncusu, Monaco'da 30 Ağustos'ta düzenlenecek Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekiminde açıklanacak.

Bölgesinin en iyi oyuncu adayları şöyle:

Kaleciler: Alisson Becker (Roma - Liverpool), Gianluigi Buffon (Juventus - Paris Saint-Germain), Keylor Navas (Real Madrid)

Defans: Marcelo (Real Madrid), Sergio Ramos (Real Madrid), Raphael Varane (Real Madrid)

Orta saha: Kevin De Bruyne (Manchester City), Toni Kroos (Real Madrid), Luka Modric (Real Madrid)

Forvet:Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Real Madrid - Juventus), Muhammed Salah (Liverpool)

UEFA AVRUPA LİGİ'NİN EN DEĞERLİ OYUNCUSU İÇİN 3 ADAY

UEFA Avrupa Ligi'nde 2017-2018 sezonunun en değerli oyuncusu ödülü için üç aday belli oldu.

UEFA tarafından yapılan açıklamaya göre, gerçekleştirilen oylamanın ardından geçen sezon Avrupa Ligi'nde forma giyen en değerli üç oyuncu adayı belirlendi.

Geçen sezon kupaya uzanan Atletico Madrid'den Uruguaylı savunma oyuncusu Diego Godin ve Fransız forvet Antoine Griezmann, finalde kaybeden Olympique Marsilya'dan ise Fransız orta saha oyuncusu Dimitri Payet, organizasyonun en değerli üç futbolcu adayı oldu.

UEFA Avrupa Ligi'nde geçen sezonun en değerli oyuncusu, Monaco'da 31 Ağustos'ta düzenlenecek Avrupa Ligi grup aşaması kura çekiminde açıklanacak.

UEFA Avrupa Ligi'nde 2016-2017 sezonunun en değerli oyuncusu ödülünü, Manchester United'da forma giyen Paul Pogba kazanmıştı.