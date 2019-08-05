Develispor 1.Aşık Seyrani Futbol turnuvası nefes kesen final maçlarıyla son buldu.

2009 yaş grubunda Nevşehirspor’u penaltılarla yenen Aksaray Belediye Spor Şampiyon oldu. Aksaraylı minik futbolcular sevinç gözyaşlarına boğuldu. 2008 yaş grubunda Nevşehirspor’u 2-0 mağlup eden Maraşspor Şampiyon olurken, 2007 yaş grubunda ise Aksaray Belediyespor’u 2-0 mağlup eden Konya Kasırgaspor Şampiyon oldu.

Kupaların takdim töreninde konuşan Develi Kaymakamı Murat Duru "Bizim Develispor’umuz var yine voleybol da spor kulübümüz var hem Develisporumuz hemde Develi Belediyesi voleybol takımımız gerçekten başarılara çok imza atıyor. Tabi ki alt yapımızda çok ciddi oyuncularımız yetişiyor, burada Develimizi temsil eden yavrularımız var, onları yetiştiren güzel hocalarımız var. Onun haricinde Develili vatandaşlarımıza yediden yetmişe spor yapmaları için Develimiz de imkan sağlanıyor. Spora dayalı, fiziksel etkinliklere dayalı çeşitli sınavlar yapılıyor beden eğitimi sınavları, askeri okullara giriş sınavları, polis okullarına giriş sınavları ve buna benzer bütün alanlarda ilçemizde spor yapılıyor" dedi.

Kaymakam Duru, "Hafta sonu iki gün süren Develispor 1. Aşık Seyrani Futbol Turnuvası 7’den 70’e sporu seven ilçemizde adeta şölen havasında gerçekleşti. Turnuvaya 5 ilimizden 2007, 2008 ve 2009doğumlu 250 yavrumuz katıldı. Dereceye giren takımlara kupalarını ve madalyalarını verdik. Hem Develimizin yetiştirdiği tarihi şahsiyethalk ozanı Aşık Seyrani’nin tanıtımına katkıda bulunmak hem de çocuklarımıza sporu sevdirerek kötü alışkanlıklardan korumak için güzel bir organizasyonla üç farklı katagoride oynanan futbol turnuvasına 5 ilimizden 250 yavrumuzunDevelimizegetirilmesinde emeği geçen başta Ali Kabak ve Yunus Özer kardeşlerim olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Develimiz bu vesile ile bölgesel ve ulusal müsabakalara ev sahipliği yapıyor. Her şey Develimiz ve Develimizin güzel insanları hemşehrililerim için" ifadesinde bulundu.

Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ise, "Bu sene ilki düzenlenen Develispor 1. Aşık Seyrani Futbol turnuvamız bugün final maçlarıyla sona erdi. Ben başta emeği geçen kulüp başkanımıza ve kaymakamımıza, İl Müdürümüze, hocalarımıza ve bin bir zahmetle emekle buraya kadar gelen sizlere çok çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu.

Kayseri Gençlik İl Spor Müdürü Murat Eskici, "Kayseri’de sporun başkenti diyecek olursak Develi geliyor. Ben bu programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Tabi ki yapılan bir organizasyonun büyük bir hazırlığı, büyük bir emeği gerekiyor, bu programın yapılmasında Kulüp Başkanımız gerekli çalışmayı gerekli hassasiyeti göstermiştir. Aynı zamanda sponsorlar destek olmuşlardır burada bu tesisin hazırlanmasın da bu imkanların buraya sunulmasında Kaymakamımızın Belediye Başkanımızın görülmeyen çok büyük katkıları olmuştur. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum, burada bir ahde vefa örneği gösteriliyor Aşık Seyrani’nin sporla gelecek nesillere aktarılması bir ahde vefayı gösteriyor inşallah bu birlik ve beraberlik ömür boyu devam eder." dedi.

Develispor Başkanı Ali Kabak da, "Biz sizleri burada ağırlamaktan çok mutlu olduk, inşallah önümüzdeki sene ikincisini düzenleyeceğiz daha kalabalık bir şekilde düzenleyeceğiz, eğer bir eksiğimiz olduysa kusurumuza bakmayın sizler bizim evlatlarımızsınız herşeyin en iyisine layıksınız. Şampiyon olan ve olamayan bütün takımları kutluyorum çok güzel bir turnuva yapmamıza sebebiyet verdiniz çok teşekkür ediyorum" dedi.

Program hatıra fotoğrafı çekinilmesinin ardından son buldu.