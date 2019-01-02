Deve tabanı bakımı nasıl olmalı?

Göz çekiği için yan dallarından bir yaprak kökten uzanan odunumsu parçayla kesilir. Odunumsu kök yarım saat kadar suda bırakılır. Sonra içine nemli kum konulmuş bir saksıya dikilir. Yaprak bir destek çubuğa bağlanır. Göz çekiğinin filizlenmesi için 25-30 derecelik sıcaklıkta bulunması gerekir. Bir süre sonra eski yaprak düşer. 3-4 ay içinde de genç bitki kendini gösterir ve orta boy bir saksıya alınır.

Daldırma yöntemindeyse bir yaprağın gövdeyle birleştiği yere keskin bir çakıyla çentik açılır ve bu çentik 3-4 parmak kalınlığında harçlı toprak bulunan ana saksı kenarına konulmuş küçük bir saksıya daldırılır. Zamanla kalkmasın diye çatal bir dal parçasıyla desteğe alınmasında fayda vardır. Çentikler 3-4 ay içinde köklenir. Böylece kendine ayrı bir kök salan yaprak artık ana kökten ayrılır. Deve tabanı soğuğu sevmez. Yazın 3-4 günde bir kışın da haftada bir su ister.

DEVE TABANI dediğimiz salon çiçeği ingilizcedeki “foalfoot” ile aynı adla anıldığı için “öksürük otu” ile karıştırılıyor.



Salonunuzdaki iri yapraklı süs bitkisinin öksürüğe bir faydası yok. Öksürük otu sapsarı açan bir kır çiçeği..