Devam sütü nedir? Devam sütü sağlıklı mı?

Yenidoğan bebeğinizin az ilk 6 ayı boyunca anne sütü ile beslenmesi çok önemli. Sütünüz bebeğiniz için yeterli olmayabilir, bebeğiniz için takviye bazı ek gıdalara ihtiyaç duyulabilir. Devam sütü hakkında bilmeniz gerekenler neler? Devam sütü nedir? Devam sütü ne zaman verilmeli?

1. Devam sütü nedir?

Devam sütü, anne sütünün yetersiz kaldığı durumlarda, bebeğinin beslenmesi ve gerekli besin maddelerini alabileceği bir takviye ürünü. “Formül süt” de denilen devam sütü, organik sütler içerisinde bazı ilave ve çıkarımlarla şekillendirilir. Çoğunun ana maddesi inek sütüdür. İnek sütünün alerjik reaksiyon tehlikesi olduğu için bebeğin vücudu en az 8 ay inek sütüne hazır değildir.

2. Devam sütü ve anne sütü arasındaki fark nedir?

Devam sütü ve anne sütünün sindirimleri vücutta aynı oranda gerçekleşmiyor. Devam sütü, kazein proteinleri ve peynir altı suyu içerir. Kazein, sütlerin içindeki bir protein maddesi. Bu madde, anne sütünde daha az bulunduğu için anne sütünün sindirimi bebeğin vücudunda daha kolay gerçekleşir. Devam sütündeyse kazein miktarı daha fazla olduğundan sindirimi daha yavaştır.

Ayrıca bebeğin ihtiyacı olan tüm besin ögelerini içeren anne sütü, bebeğin vücudunda tolere edilebilirken devam sütü, anne sütü içeriğine en yakın şekilde üretilmeye çalışılır. Ama tabii ki anne sütüne göre vücutta tolere edilmesi daha zordur.

3. Devam sütü nasıl hazırlanır?

Devam sütü hazırlarken bazı noktalara dikkat etmen gerek, bunları aşağıda sıraladık.

Kullanacağın suyun kaynamış, ılımış ve temiz olmasına dikkat et.

Hazırlığını yapmadan önce bebeğinin kaç ml tüketeceğine karar ver. Belirlediğin ml ölçüsünde su kullan ve her seferinde 30 ml su için 1 silme ölçek devam sütü koy. Örneğin, 120 ml için 120 ml su kullan ve içerisine 4 tane silme mama koy. Hafif bir çalkalamayla devam sütünü hazır hale getirebilirsin.

Tüm bu işlemler sırasında el temizliğine ve elinin mamayla temas etmemesine özen göster.

4. Devam sütü faydalı mı?

Bebek beslenmesinde son derece önemli ve değerli olan anne sütü yetersizliğinde bebeğine destek olarak verebileceğin en doğru gıda, devam sütü. Bu nedenle tabii ki bebeğin için faydalı.

Ancak sütün yeterliyse bebeğini emzirebildiğin kadar emzirmen en iyisi. Bebeklerde özellikle 0-1 yaş arasında erkenden ev yemeklerine başlamak ve bu açığı ev yemekleriyle kapatmaya çalışmak kesinlikle yanlış. Bu, bebeğine yüksek kalori ve protein vererek onu obez bir çocuk olmaya doğru yönlendirir.

5. Devam sütü ne zaman verilmeli?

Bebekler, 6. aydan sonra ek gıdaya başlayabilirler. Bebeğinin durumuna ve ihtiyacına göre sebze çorbaları, yoğurt, kahvaltı, tarhana çorbası, kaşık maması gibi ek gıdalara başlayabilirsin.

Yine bebeğinin ihtiyacına göre bunlardan 1-2 tanesini gün içinde öğün olarak verip geri kalan öğünlerde devam sütü verebilirsin.

6 -8 aylık bebeğine günde 4 defa devam sütü vermende bir sakınca yok.

Gün içinde hangi saatte vereceğin çok önemli olmamakla beraber ek gıdaları genellikle gün içinde vermen daha iyi.

6. Devam sütü ne kadar verilmeli?

Meme emerek beslenen bir bebek, her seferde anneden 100 veya 120 ml süt alır. Bu duruma göre anne sütü olmadığında ya da yetersiz geldiğinde, bebeklere tıpkı anne sütünde olduğu gibi 3 saat aralıklarla 100 veya 120, en fazla 150 ml devam sütü vermek gerekir.

Bebeğin büyüdükçe mide hacmi de artacağı için bir öğünde yediği miktar da artacak, buna karşılık öğün araları uzayacak. Ek gıdaları üç ana öğün şeklinde vermeye başladığında, devam sütünü de bebeğine ara öğünlerde tüketebildiği kadar verebilirsin.

7. Devam sütü kaç yaşına kadar verilmeli?

Devam sütünü, bebeğinin 1-3 yaş dönemleri arasına kadar kullanabilirsin.

8. Devam sütü kaç saat bekler?

Kullanıma hazır formüller kısa bir raf ömrüne sahip. Bu nedenle devam sütünü, 48 saat içinde kullanman gerek.

9. En iyi devam sütü hangisi?

Bebeğin için en iyi devam sütünü seçmek istiyorsan, önce farklı formlarından haberdar olman gerek. Bebek formülleri, kullanıma hazır, toz ve sıvı konsantre olmak üzere üç formda bulunuyor.

10. Tüm bebeklere devam sütü verilir mi?

Eğer sütün yeterliyse bebeğine kesinlikle devam sütü vermemelisin. Devam sütünü, anne sütünün olmadığı veya yetersiz geldiği durumlarda bebeğine altıncı aydan sonra verebilirsin.