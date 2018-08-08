Dev transfer gerçekleşti! Tarihin en pahalısı...

La Liga ekiplerinden Athletic Bilbao, İngiliz ekibi Chelsea'nin kaleci Kepa Arrizabalaga'nın 80 milyon euroluk serbest kalma bedelini ödediğini açıkladı. Böylece 23 yaşındaki Arrizabalaga, tarihin en pahalı kalecisi oldu.

Kepa'nın liderliğe yükseldiği 'tarihin en pahalı kalecileri' listesi şu şekilde:

1- Kepa 80 milyon € (Bilbao - Chelsea)

2- Alisson 62.5 milyon € (Roma - Liverpool)

3- Buffon 52.9 milyon € (Parma - Juventus)

4- Ederson 40 milyon € (Benfica - Manchester City)

5- Pickford 28 milyon € (Sunderland - Everton)