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Aktüel Dev timsah 1 yaşında çocuğa... Malezya ülkesi ayağa kalktı: Ülkede o timsah paniği
Aktüel

Dev timsah 1 yaşında çocuğa... Malezya ülkesi ayağa kalktı: Ülkede o timsah paniği

Yeniakit Publisher
2023-06-14 10:01:00 -
Dev timsah 1 yaşında çocuğa... Malezya ülkesi ayağa kalktı: Ülkede o timsah paniği

Dev timsah 1 yaşındaki çocuğu böyle yuttu Dehşete düşüren görüntü. Babasının çabaları oğlunu kurtarmaya yetmedi

Malezya'da bir baba oğlu ile nehirde balık tutarken hiç beklemediği bir olayla karşılaştı. Aniden gelen dev timsah 1 yaşındaki çocuğu suya çekti. Baba da hemen suya atlayıp oğlunu kurtarmak isterken yaralandı. Dev timsah 1 yaşındaki minik çocuğu ağzında götürürken o anlar bölgede bulunan bir kişi tarafından kaydedildi..
Endonezya ve Malezya'ya kıyısı olan Borneo sahilinin Malezya kısmında korkunç bir olay meydana geldi. Oğlu ile nehirde avlanmaya çıkan adam, demir attığı sırada küçük oğlunun bir timsah tarafından kapılması nedeniyle nehre atladı..

OĞLUNU KURTARMAYA ÇALIŞTI

Timsah ve adam saniyelerce boğuşma yaşadı ancak kazanan taraf timsah oldu. Çocuğu sürüklemeyi başaran timsah, adamı da başından yaraladı.

KURTARAMADI

Oğlunu timsahın elinden kurtaramayan babanın nehir kıyısındaki çaresiz bakışı ise görenlerin yüreğini sızlattı. Acile kaldırılan adamın başına pansuman yapıldığı öğrenildi.
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