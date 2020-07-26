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Dev tatbikata Türkiye de katıldı

ABD ve Ukrayna tarafından Karadeniz'de düzenlenen ve aralarında Türkiye'nin de olduğu 8 ülkenin daha katıldığı Sea Breeze 2020 tatbikatı sürüyor.

Yeniakit Publisher
2020-07-26 12:22:00 - 2020-07-26 12:23:06
Dev tatbikata Türkiye de katıldı

Ukrayna ve ABD tarafından düzenlenen ve Ukrayna, ABD ordusunun dışında Türkiye, Bulgaristan, Romanya, Gürcistan, İspanya ve Norveç’ten de iki bin askerin katıldığı Sea Breeze 2020 tatbikatı devam ediyor.

Tatbikatta yer alacak NATO İkinci Daimi Donanma Grubu'ndan savaş gemileri bugün Ukrayna'nın Odessa limanına ulaştı.

Gemilerin arasında Yavuz sınıfı fırkateynimiz F-243 TCG Yıldırım da yer alıyor

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