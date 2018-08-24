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Dev Sudan hamlesi başlıyor! Tam 10 milyar dolar...

Başkan Erdoğan’ın Sudan ziyaretinde Türkiye’ye tahsis edilen dev arazi sahasında çalışmalar başlıyor. Böylece Sudan'la olan 500 milyon dolarlık ticaret hacmin önümüzdeki yıl 1, sonraki yıl 2, daha sonra için ise 10 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

24 Ağustos 2018 Cuma 07:40
Dev Sudan hamlesi başlıyor! Tam 10 milyar dolar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Sudan ziyaretinde 780 bin 500 Hektarlık tarım alanı Türkiye’ye tahsisi edilmişti. Burada Türk yatırımcıların tarımsal üretim yapması için hazırlıkların sonuna gelindi.

100 Günlük hükümet programında Türkiye ile Sudan arasındaki ikili zirai işbirliği ve ortaklığına ilişkin anlaşmanın uygulanmaya koyması da yer aldı. İlk etapta Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü, Sudan’da 12 bin 500 hektarlık arazi üzerinde örnek çiftlik kuracak. Çiftlikte gerçekleşecek üretim özel sektöre örnek teşkil edecek. TİGEM bu arazide muz, mango, domates, patlıcan gibi ürünler üretimi gerçekleştirilecek.

YATIRIMCILARA ÇAĞRI

Türk yatırımcılara örnek olması bakımında devlette elini taşın altına koyacak. Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)’in de Sudan’da örnek çiftlik kurması için çalışmalar yürütülüyor. 12 bin 500 hektarlık bir arazide kurulması planlanan “örnek” çiftlik için yer tespiti ve toprak analizleri tamamlandı. Türk yatırımcılara da Sudan’a yatırım yapmaları konusunda da çağrı yapılıyor.

HEDEF 10 MİLYAR DOLAR

Sudan’da yatırımların bir bir hayat geçmesi ile birlikte ticaret hacminin genişlemesi hedefleniyor. Sudan ile resmi kayıtlara göre 500 milyon dolarlık bir ticaret hacmi bulunuyor. 500 milyon dolarlık ticaret hacmin önümüzdeki yıl 1, sonraki yıl 2, daha sonra için ise 10 milyar dolara çıkarılması hedefleniyor.

BU ÜRÜNLER YETİŞTİRİLECEK

Yetiştirilecek ürünler arasında ananas, mango, avakado, pepino jambu, kanola, pamuk ve yağlı tohum gibi ürünler geliyor. Üretimin başlaması ile birlikte bu ürünler Türkiye’ye gelecek. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sudan ziyareti sırasında restorasyon için Türkiye’ye devredilen tarihi Sevakin adasıyla ilgili çalışmalarda sürüyor. Restorasyon için ön hazırlıklar devam ediyor.

Haber Tarihi: 24 Ağustos 2018 Cuma 07:40
  1. tarım
  2. Erdoğan
  3. Sudan
  4. Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü
  5. Tarım ve Orman Bakanlığı

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