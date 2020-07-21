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Dünya

Deutsche Welle Mısır'ı gazlıyor

Deutsche Welle (DW) Mısır meclisi tarafından Libya'ya asker gönderilmesini içeren tezkerenin geçmesini sevinçle karşıladı.

Yeniakit Publisher
2020-07-21 02:42:00 -
Deutsche Welle Mısır'ı gazlıyor

Mısır meclisi tarafından kabul edilen Libya tezkerisini haberleştiren Alman Deutsche Welle (DW) haberi adeta sevinçle duyurdu.

Sosyal medya platformu twitter üzerinden haberi paylaşan DW, "General Hafter'i destekleyen Mısır, "yabancı terörist gruplar" ve "sabıkalı milisler" ile savaşılması için Libya'ya asker gönderilmesine yeşil ışık yaktı" diyerek anons etti.

DW'nin sitesinde yer alan haberde de şu bilgiler geçildi:

Mısır meclisi, Libya'ya asker gönderilmesine yeşil ışık yaktı. Mecliste onaylanan tezkere, "ulusal güvenliğin savunulması" amacıyla Mısır'ın "batı cephesinde" bulunan "yabancı terörist gruplar" ve "sabıkalı milisler" ile savaşılması için yurt dışına silahlı asker gönderilmesine izin veriyor.

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