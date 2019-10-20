Destici’den mektup tepkisi: Gereken cevap verilmeli

Taha Emre Özdemir yeniakit.com.tr

Büyük Birlik Partisi (BBP) Başkanlık Divanı, Genel Başkan Mustafa Destici başkanlığında toplandı. Sonuç bildirgesinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Trump tarafından gönderilen mektup dolayısıyla ABD Başkanı'nın kınandığı belirtilirken, "Başta sayın Cumhurbaşkanımız ve hükümetimizden bu müsvedde kağıt parçasına, milletimize yakışır bir cevabın verilmesini camia olarak bekliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Büyük Birlik Partisi tarafından Başkanlık Divanı Olağan Toplantısı sonrasında kamuoyuyla şu maddeler paylaşıldı:

'Kahraman Mehmetçiğimizi can-ı gönülden bağrımıza basıyoruz'

1-) Barış Pınarı Harekatı dolayısıyla başta sayın Cumhurbaşkanımız, hükumet üyelerimiz, Genel Kurmay Başkanımız ve kuvvet komutanlarımızı tebrik ediyoruz. Çok başarılı bir harekat icra eden Mehmetçiğimizi bir kez daha can-ı gönülden bağrımıza basıyoruz. Harekat esnasında şehit olan Mehmetciklerimize ve hayatını kaybeden sivil vatandaşlarımıza Cenab-ı Hak'tan rahmet, gazilerimize de acil şifalar diliyoruz. Partimiz ve camiamızdan bütün Mehmetçiklerimize selam gönderiyoruz.

'Sayın Cumhurbaşkanımız Trump'ın müsveddesine gereken cevabı vermeli'

2-) Barış Pınar Harekatı öncesinde ABD Başkanı Trump tarafından sayın Cumhurbaşkanımıza hitaben yazılmış olan, devlet teammüllerine ve diplomasi kurallarına hiçbir şekilde uymayan, bir tarafta acizliğini diğer tarafta ise küstahlığını gösteren 'Aptalca ve şapşalca' mektup dolayısıyla Trump'ı kınıyoruz. Başta sayın Cumhurbaşkanımız ve hükumetimizden bu müsvedde kağıt parçasına, milletimize yakışır bir cevabın verilmesini camia olarak bekliyoruz.

'120 saatlik zaman diliminde iyi niyetli bir beklenti içindeyiz'

3-) Dokuz (9) günlük Barış Pınarı Harekatı'nın ABD ve ülkemiz heyetleri arasında yapılan müzakereler neticesinde açıklanan 13 maddelik mutabakat şartlarını genel olarak olumlu buluyoruz. Lakin, üzerinde mutabık kalınan maddelerde yazılı olan taahhütlerle ilgili olarak 120 saatlik zamanı da göz önünde bulundurduğumuzda temkinli olmakla beraber iyi niyetli bir beklenti içerisindeyiz.

'Kürt kardeşlerimizi katlettiğimiz' iftirası boş ve fütursuzcadır'

4-) Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasından itibaren başta ABD ve Avrupa ülkeleri olmak üzere sanki bir merkezden yönetilirmişcesine ülkemize ve Mehmetçiğe atılan, et tırnak misali kaynaşmış bin yıldan beri aynı coğrafyayı paylaştığımız kanımız kanlarına terimiz terlerine karışmış olan Kürt kardeşlerimizi 'katlediyorlar' iftirasının boş ve fütursuzca bir propoganda olduğunu, ülkemizin meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, yapmış olduğu Terörle Mücadele Harekatı'nı itibarsızlaştırmak üzere yapıldığını esefle ve hayretle müşahade etmiş olduk. Barış Pınarı Harekatı vesilesiyle dost ve düşmanlarımızı da net bir şekilde bir kez daha anladık.

'Sınırımızda terör devleti kurulması engellenmiştir'

5-) Barış Pınarı Herakatı'nda kahraman Mehmetçiğimizin eşi benzeri görülmeyen özveri, kararlılık ve mücadelesi ile sınırımızın hemen dibinde, Siyonist ve emperyalistlerin kontrolünde bir terör devletinin kurulması da engellenmiştir.

6-) Her ne kadar ABD ve ülkemiz arasında, 13 maddelik bir mutabakat sağlanmış olsa da PKK/PYD terör örgütünün ülkemize ve ülkemiz çıkarlarına mugayir olarak yapacağı her girişimin, misli ile karşılık göreceği her fırsatta muhataplarımıza ifade edilmelidir.

'Süleyman Şah Türbesi konusunda takipçi olacağız'

7-) İki ülke arasında varılmış olan mutabakatta bizim açımızdan tartışılmaz olan fakat fiili durum dolayısıyla şu anda kontrolümüzde olmayan Süleyman Şah Türbesi'nin yer aldığı vatan topraklarının gündeme gelmediğini üzülerek müşahade ettik. Partimiz bu hususun takipçisi olacaktır. Bu vatan topraklarının devletimizin kontrolüne geçmesi hususunda her platformda gerekli uyarıları her zaman yapacaktır.

8-) Ülkemiz ve ABD arasında mutabık kalınan 13 maddelik anlaşmada, ülkemize göç etmiş olan mültecilerin, 'güvenli bölgeye yerleştirilmesi' ve bu yerleşmenin icra edilmesinden sonra o bölgedeki imar ve iskanıyla alakalı hususlar yer almamıştır. Büyük Birlik Partisi (BBP) olarak bu konuya dikkat çekmek istiyoruz.



9-) Mezkur anlaşmada, mutabık kalınan güvenli bölgenin sınırları tam olarak ifade edilmemiştir. Güvenli bölgenin nerede başlayıp nerede sona erdiği, net çizgilerle ortaya konulmalı ve belirlenen güvenli bölge başta bu anlaşmayla ilgili muhatabımız ABD olmak üzere, Suriye'de bulunan bütün taraflar için tartışmaya kapalı olmalıdır.