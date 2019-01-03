Ders çalışmıyorsa gözlerinde bir sıkıntı olabilir

Okullar açılmadan önce yapmalıydınız ama, yine de gecikmeyin; çocuğunuzun gözlerini muayene ettirin. Okula gitmeme, çalışmama, ödev yapmama gibi isteksizlikler olursa çocuğunuzda, onu tembellikle, haylazlıkla suçlamadan önce gözlerinde bir sorun olduğunu düşünmelisiniz.

Çocukların gözlerinin görmesi okul başarısı açısından önemlidir. Unutmayın ki, yüzde 25- 30 civarında mutlaka gözlük takması gereken bir çocuk grubu var..

Çocukların okul çağından çok önce, 3-4 yaşlarına kadar göz tembelliği açısından mutlaka kontrolden geçmiş olmaları gerek.. Ama onu kendimiz gibi görüyor farzedip, bu konuyu akletmiyoruz.

Hiç göz muayenesinden geçmemiş çocukların oranı yüzde 80'ler civarında. Kentte de böyle, kırsalda daha fazla.

Ama okul çağından önce çocukların göz kırma kusurları, göz görme yönünden değerlendirilmesi okul başarısı açısından önemli. Eğer çocuk tam görmüyorsa ki aile bunu bazen fark edebiliyor.

Genellikle çocuklar hipermetrop. Göz tembelliği olmasa bile uzaktaki bakışlarında herhangi bir sorun olmuyor. Yakınla ilgili uğraşıları artmaya başladığı okul çağında okuma isteksizliği, çalışma isteksizliği, çabuk yorgunluk, hemen uykusunun gelmesi gibi, zaman zaman çok sık söyledikleri baş ağrısı gibi şikayetleri olabiliyor.

Çocuğun bunun gözünden kaynaklandığını ifade etmesi çok zor.



Ailenin de bunu her zaman fark etmesi mümkün değil, çocuğun haylazlığına bile bağlanabiliyor; “çalışmak istemiyor, okulu sevmiyor” gibi ön yargılara kapılınıyor.

Oysa göz kaynaklı bu tür çalışma isteksizlikleri, okula karşı bir tepki, ödev yapma yönünde bir isteksizlik, ilkokula başladıkları andan itibaren bunu hissettikleri için de böyle bir tembelliğe meyilli çocuk nesli yetiştirmiş oluyoruz.

Görme sorunu, göz tembelliği ya da kayması, açık ya da gizli şaşılığı varsa o çocuklara mutlaka gözlük taktırılması gerek.



Gerçekten çevrenize baktığınızda gözlüklü insan sayısı kaçsa çocuk yaş grubunda da o kadar gözlüklü çocuk olma ihtimali olduğunu akıldan çıkarmamak gerek.