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Aktüel DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA
Aktüel

DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

Dünya genelinde virüs bulaşanların sayısı 54 milyonu, tedavisi süren hasta sayısı ise 15 milyonu aştı - İran salgına karşı ülke genelinde yeni kısıtlamalara gitme kararı aldı - Yunanistan'da kreş ve ilkokullar 14 günlüğüne kapatıldı - Hentbolda Dünya Şampiyonası elemeleri salgın nedeniyle ertelendi

Yeniakit Publisher
2020-11-14 21:10:51 -
DERLEME - Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. AA

SARAYBOSNA (AA) - Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 54 milyon 84 bine, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 314 bine ulaştı, iyileşenlerin sayısı 37 milyon 694 bini, tedavi görenlerin sayısı ise 15 milyonu geçti.

Vaka sayısı ABD'de 11 milyon 70 bin, Hindistan'da 8 milyon 775 bin, Brezilya'da 5 milyon 819 bin ve Fransa'da ise 1 milyon 922 bine yükseldi.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, 20 Ocak 2021'e kadar başkanlık koltuğuna oturamayacağını hatırlatarak Donald Trump yönetiminden, ülkede hızla artan vakalara karşı acil harekete geçilmesini istedi.

Rusya'da son 24 saatte 22 bin 702 vakayla salgının başından bu yana "en yüksek günlük sayıya" ulaşılırken, Rus hükümeti, Doğu Afrika ülkeleri Etiyopya ve Seyşeller'e uçuşları karşılıklı olarak başlatma kararı aldı.

İtalya'da Sağlık Bakanı Roberto Speranza'nın imzaladığı kararnameyle Campania ve Toskana bölgeleri orta riskli sarı kategoriden, çok yüksek riskli kırmızı kategoriye, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia ve Marche bölgeleri de sarıdan, orta-yüksek riskli turuncu kategoriye alındı. Bu bölgelerde risk kategorilerine belirlenen yeni tedbirlerin 15 Kasım'dan itibaren devreye gireceği bildirildi.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, vaka ve can kayıplarının salgının başından bu yana en yüksek seviyelere çıkması nedeniyle gelecek hafta itibarıyla ülke genelinde yeni kısıtlamaların uygulanacağını söyledi. Ruhani, bazı işletmelere yönelik kısıtlamaların yanı sıra kültür ve eğitim faaliyetlerinin de askıya alınmasını içeren yeni kısıtlama kararlarıyla kalabalığı ve trafiği azaltmayı hedeflediklerini belirtti.

- Avusturya hükümetinden yeni kısıtlama kararı

Avusturya'da yaklaşık 2 haftadır uygulanan kısmi karantinaya rağmen vaka sayılarının düşürülememesi üzerine hükümet yeni kısıtlamaları hayata geçirme kararı aldı.

Yunanistan'da vaka sayılarındaki artış nedeniyle kreş ve ilkokulların 14 gün süreyle kapatıldığı bildirildi. Ülkenin Kozana (Kozani) şehrindeki çiftlikte yetiştirilen vizonlarda Kovid-19 tespit edildiği bildirildi.

Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin, aşının geliştirilmesi konusunda ABD ile Güneydoğu Asya Ülkeler Birliğinin (ASEAN) iş birliğini ilerletmesi gerektiğini söyledi.

Libya ile Tunus arasındaki Res Cedir ve Vazin Zehibe sınır kapıları salgın dolayısıyla 8 ay kapalı kaldıktan sonra yeniden açıldı.

Çin'in Gansu eyaletindeki Lancou şehrinde, dondurulmuş karides paketinde virüs tespit edildiği bildirildi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın 4-6 Aralık'ta Portekiz ve Finlandiya'ya karşı oynayacağı 2021 Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Grup Elemeleri müsabakaları salgın nedeniyle ertelendi.

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan’da teknik direktör Stefano Pioli'nin Kovid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi.


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