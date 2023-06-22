Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi eski Başhekimi Prof. Şaşkın kalp krizi geçirdi!
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin eski başhekimi Prof. Dr. Hüseyin Şaşkın kalp krizi geçirdi.
Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Klinik Şefliği’nde görevli Prof. Dr. Hüseyin Şaşkın, dün gece kalp sıkışıklığı şikayeti ile kendi servisine gitti. İlk kontrolleri yapılan Prof. Şaşkın'ın kalp damarlarında tıkanıklık olduğu belirlendi.
Anjiyo tedavisi uygulanan Prof. Şaşkın'ın üç damarına stent takıldı.
Prof. Dr. Hüseyin Şaşkın'ın sağlık durumunun iyi olduğu, hastanede kontrollerinin devam ettiği öğrenildi.
2017 yılında Acıbadem Hastanesi’nden Sağlık Bilimleri Üniversitesi'ne bağlı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne geçen Prof. Dr. Hüseyin Şaşkın uzun yıllar hastanenin başhekimlik görevini yürütmüştü. 2022 yılında başhekimlik görevini bırakan Prof. Şaşkın, hastanenin Kalp Damar Cerrahisi Klinik Şefliği’nde hizmet vermeye devam ediyor.
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