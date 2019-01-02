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Deri mobilyanın kalitelisi ‘nubuk’

Eskiden sadece oturma grubunun döşemesinde kullanılan deri malzeme; günümüzde yatak başından dolaplara, masadan sehpaya, halıdan aydınlatmalara kadar birçok üründe kullanım alanı buluyor.

02 Ocak 2019 Çarşamba 17:58
Deri mobilyanın kalitelisi ‘nubuk’

Doğal bir malzeme olan deri, kumaşa kıyasla hem daha kolay temizleniyor hem de daha hijyenik. Gelişen teknolojiyle birlikte eskide sadece siyah ve kahve tonlarını görmeye alıştığımız deri, artık kırmızıdan yeşile, beyazdan pembeye kadar bir çok renkte karşımıza çıkıyor.

Ayrıca bu tarz mobilyaların klasikten spora pekçok seçeneği bulunuyor. Yapay deri, anilinli deri, yarı anilinli deri, zımparalı ve pigmentli deriler ve baskı yapılmış deriler olmak üzere birçok alternatif söz konusu.

Ancak deri kullanılan mobilyaları seçerken bazı noktalara dikkat etmek gerekiyor. Dikkat edilmesi gereken ilk şey derinin elastik bir yapıya sahip olması. Kullanılmaya başlandıktan sonra deride hafif bir bollaşma olması mümkün. Gerçek deride bere, damar ve kırışıklık olabilir, bunlarda derinin doğallığından ileri gelir ve deri hatası olarak görünmez.

En değerli deri ‘analin’ diye adlandırılan sığır derisidir.

Döşemelik derinin delik ve yırtık olmaması, yumuşak olması makbuldür.

Derinin üzerine kolonya gibi alkol içeren bir madde ya da portakal suyu gibi bir sıvı döküldüğünde acilen temizlenmesi gerekir. Mümkünse beyaz, yumuşak ve temiz bir bez kullanın; ancak leke ağırlaştıysa ürünü aldığınız yerden firmanın önereceği leke sökücü ve bakım setlerine başvurabilirsiniz.

Gerçek mi, yapay mı?

Seçim yaparken mobilyanızın gerçek deri mi yoksa yapay deriden mi olması gerektiğine karar vermelisiniz. Eğer maliyeti kısmak istiyorsanız seçiminizi yapay deriden yana kullanmak durumundasınız. Ama bu tür materyal kimyasal tehlike taşır. Mesela;

PVC: Deri görünümlü plastik maddeden yapılmıştır.

Polietilen: Tekstil tabanının üzerine polietilen maddesinin atılması ile elde edilir.

By Cast: İki türde karşımıza çıkar. Birincisi, tekstil tabanı üzerine birleştirme, ikincisi ise yarma deri taban üzerine deri birleştirilmesi ile ede edilir. Birincisi, yani derinin alt yüzeyi kumaş veya sentetik madde olan, ikincisine göre daha serttir. Fakat kalite olarak deri katmanının altında yarma deri olan daha iyidir.

İki cins gerçek deri var

Yarma Deri(Split): Hayvanın sırt bölgesinden alınan derinin ikiye bölünmesiyle ortaya çıkan alt katmandaki derinin üst kısmına deri yüzeyini andıran finisaj uygulanarak elde edilir.

Süet: Derinin cilt değil, diğer kısmının işlenmesi ile elde edilen kısımdır.

Nubuk ise, süetin en kaliteli kısmından elde edilen yazma efektinin yoğun olduğu bölgeden çıkartılır. Nubuk, ancak en üst kaliteli deriden imal edilebildiğinden, nubuk ile üretilen mobilyalar, standart ciltli deriden üretilen mobilyalara oranla daha pahalıdır.

Son dönemlerde, kumaş teknolojisindeki gelişmelerle, farklı kaliteleri bulunmakla birlikte, suni deriden yapılan ürünler, gerek fiyatları, gerekse kullanım kolaylıkları sebebiyle oldukça yaygınlaştı.

 

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 02 Ocak 2019 Çarşamba 18:10
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