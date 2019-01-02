Deri mobilya bakım ister

Bir sürü para verdikten sonra iş kullanmaya geldi mi usul usul kendisine özen gösterilmesini isteyecektir ki, bazen “Başımıza dert aldık galiba..” diyesiniz gelir. Deri ve yapay deri mobilya ve aksesuarlarının sıcak ortamlarda kullanılmaları sakıncalı olabilir. Ancak gerçek deri nefes alır ve kullanıcı ile birlikte yaşlanır. Ayrıca zaman içerisinde görünümdeki değişmeler sayesinde, bulunduğu ortama farklı bir sıcaklık da verir.

Bunların bakım ve korunmasında bazı noktalara dikkat etmeniz gerekiyor:

Mobilya ve aksesuarlarınızı odadaki ısı kaynağına çok yakın bir alana veya odanın direkt güneş ışığı alan kısımlarına koymamalısınız.

Nemli ortamlar deri ürünler için kesinlikle uygun değildir.

Toz alımı için kuru bir bez kullanmalısınız.

Ciltli deriler nemli (ıslak değil) bezlerle silinerek, derinin üzerindeki nem tabakası emilmeden, hemen kurulanmalı.

Lekeler marketlerde bulunabilen özel deri temizleyicileri ile silinebilir, ancak sabun, deterjan ve benzeri kimyasalları, deri ile kesinlikle temas ettirmemeniz gerekiyor.

Ciltsiz deri ürünlerdeki (süet ve nubuk) toz, fırça veya elektrikli süpürge cihazları kullanılarak, ürüne fazla baskı yapılmadan alınmalı, eğer leke mevcut ise, ayakkabılar için de kullanılan süet silgileri ile (kauçuk) silip akabinde süet fırçaları ile fırçalamanız gerekiyor.

Zaman içerisinde gerçek deri çizilebilir, rengi değişebilir, çatlayabilir ve boşalma tabir edilen, özellikle üzerine oturulan bölümlerdeki potlukların kastedildiği değişimler geçirebilir. Unutmayın ki deri doğal bir materyal olduğundan, yaşlandıkça bir takım değişimlere uğraması normaldir ve bu şekilde uzun seneler deri mobilyanızı kullanabilirsiniz.

Suni derilerin kullanım süresi, kalitesine göre 3 ile 5 sene arasında olup, bu süreden sonra kullanımda ortaya yırtılma gibi bir takım sorunlar çıkabilir.

Deri eşyalarınız için yapmanız gereken bir diğer şey onları kedinizden uzak tutmanız olacaktır. Evcil hayvanlar, tırnaklarıyla deride tahribat yapabilirler. Ayrıca salya da deriye zarar verip leke yapar.

Deri koltuk takımınızı uzun süre naylon ambalajda bekletmeyin.

Temizlik yaparken dikkat! Deri eşyalarınızda leke oluşmuşsa, onları ılık nemli bezle silin.

Deri bakım setlerini üç ayda bir kullanırsanız deri daha uzun ömürlü olur.

Cilası yapılan deri eşyanızı bakımın ardından yumuşak bir bezle silin.

Cilt türleri gibi deri eşyaların da derileri arasında farklılıklar vardır. Bakım setini alırken bunu göz önünde bulundurup mobilyacınızdan bilgi edinmelisiniz.

Eğer deri mobilyanız bir şekilde çok ıslanırsa, kurumasının uzun sürede ve oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Bu şekilde nem kaybı ve sertleşme önlenmiş olur..