Derbiyi yönetecek hakem açıklandı!
Vodafone Park'ta oynanan ve 2-2 berabere sonuçlanan Beşiktaş - Fenerbahçe maçının Kadıköy'deki rövanşında hakem Mete Kalkavan görev yapacak.16 Nisan 2018 Pazartesi 17:39
Yarı final ilk maçlarında Beşiktaş ile Fenerbahçe 2-2 berabere kalmış. Galatasaray ise Akhisarspor'u deplasmanda 2-1 yenerek final yolunda avantaj yakalamıştı.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında oynanacak Fenerbahçe - Beşiktaş maçını Mete Kalkavan yönetecek.
Galatasaray - Akhisarspor maçında ise Barış Şimşek düdük çalacak
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