Derbiye çıkmayacaklar! İşte Beşiktaş'ın alacağı cezalar...
Fenerbahçe ile oynanacak kupa maçına çıkmama kararı alana Beşiktaş'ı üç büyük muhtemel ceza bekliyor: Hükmen mağlubiyet, 1 yıl kupadan men ve bu sezon elde edilen kupa gelirlerinin geri ödenmesi.26 Nisan 2018 Perşembe 21:11
Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden oynanmasına karar verilirken siyah beyazlı kulüp olağanüstü toplandı.
Beşiktaş'ın maça çıkmama kararı sonrası, siyah-beyazlılar Türkiye Kupası'ndan men edilecek. Böylece Fenerbahçe direkt olarak finale yükselirken, siyah-beyazlılara ağır yaptırımlar uygulanacak.
İŞTE BEKLENEN YAPTIRIMLAR...
Beşiktaş'ın kupa maçına çıkılmadığı takdirde;
-Fenerbahçe karşılaşmadan hükmen galibiyetle ayrılır.
-Beşiktaş gelecek sezon Türkiye Kupası'na katılamaz.
-Türkiye Kupasından bu sezon elde edilen gelirler geri ödenir.
Federasyonun kupa talimatnamesindeki kural:
Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen bir veya daha fazla müsabakada yer almayan kulüp, o sezonki kupa müsabakalarından ihraç edilir, takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamaz ve Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz.
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