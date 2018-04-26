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Derbiye çıkmayacaklar! İşte Beşiktaş'ın alacağı cezalar...

Fenerbahçe ile oynanacak kupa maçına çıkmama kararı alana Beşiktaş'ı üç büyük muhtemel ceza bekliyor: Hükmen mağlubiyet, 1 yıl kupadan men ve bu sezon elde edilen kupa gelirlerinin geri ödenmesi.

26 Nisan 2018 Perşembe 21:11
Derbiye çıkmayacaklar! İşte Beşiktaş'ın alacağı cezalar...

Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin kaldığı yerden oynanmasına karar verilirken siyah beyazlı kulüp olağanüstü toplandı.

Beşiktaş'ın maça çıkmama kararı sonrası, siyah-beyazlılar Türkiye Kupası'ndan men edilecek. Böylece Fenerbahçe direkt olarak finale yükselirken, siyah-beyazlılara ağır yaptırımlar uygulanacak.

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Beşiktaş'ın kupa maçına çıkılmadığı takdirde;

-Fenerbahçe karşılaşmadan hükmen galibiyetle ayrılır.

-Beşiktaş gelecek sezon Türkiye Kupası'na katılamaz.

-Türkiye Kupasından bu sezon elde edilen gelirler geri ödenir.

Federasyonun kupa talimatnamesindeki kural:

Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen bir veya daha fazla müsabakada yer almayan kulüp, o sezonki kupa müsabakalarından ihraç edilir, takip eden sezonda Türkiye Kupası'nda yer alamaz ve Türkiye Kupası'nın ticari haklarından elde edilen gelirlerin dağıtımına ilişkin olarak hiçbir talepte bulunamaz.

Haber Tarihi: 26 Nisan 2018 Perşembe 21:11
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