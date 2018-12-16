Derbide gol çok, kazanan yok!
Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, 2-0 geriye düştüğü maçta Trabzonspor ile 2-2 berabere kaldı.16 Aralık 2018 Pazar 21:04
Vodafone Park'ta hakem Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçta Beşiktaş ile Trabzonspor karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan maç 2-2 sona erdi.
Trabzonspor 45+1'de Rodallega, 47'de Nwakaeme'nin golleriyle 2-0 öne geçti.
90+6'da gelen gol
Beşiktaş 57'de Onazi(kendi kalesine) ve 90+6'da Mustafa Pektemek'in golleriyle skoru 2-2'ye getirdi.
Bu sonucun ardından Beşiktaş ve Trabzonspor puanını 26'ya çıkardı. Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacakken, Beşiktaş ise deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.
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