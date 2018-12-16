Derbide gol çok, kazanan yok!

Vodafone Park'ta hakem Halil Umut Meler'in düdük çaldığı maçta Beşiktaş ile Trabzonspor karşılaştı. Büyük çekişmeye sahne olan maç 2-2 sona erdi.

Trabzonspor 45+1'de Rodallega, 47'de Nwakaeme'nin golleriyle 2-0 öne geçti.

90+6'da gelen gol

Beşiktaş 57'de Onazi(kendi kalesine) ve 90+6'da Mustafa Pektemek'in golleriyle skoru 2-2'ye getirdi.

Bu sonucun ardından Beşiktaş ve Trabzonspor puanını 26'ya çıkardı. Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor evinde Çaykur Rizespor ile karşılaşacakken, Beşiktaş ise deplasmanda Kasımpaşa'ya konuk olacak.