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Derbide Fenerbahçe taraftarına yasak geldi

Süper Lig'de hafta sonu oynanacak olan Trabzonspor-Fenerbahçe maçı öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Trabzon İl Güvenlik Kurulu'nun aldığı karara göre, derbiye Fenerbahçe taraftarları alınmayacak.

20 Kasım 2018 Salı 17:00
Derbide Fenerbahçe taraftarına yasak geldi

Trabzon İl Güvenlik Kurulu toplantısında alınan karara göre Trabzonspor-Fenerbahçe maçına Fenerbahçe taraftarı alınmayacak.

Trabzon İl Güvenlik Kurulu, Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan karşılaşmaya Sarı-lacivertli taraftarların alınmayacağını bildirdi.

Haber Tarihi: 20 Kasım 2018 Salı 17:00
  1. Fenerbahçe
  2. Trabzonspor

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