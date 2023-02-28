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Gündem Depremzedelere şartlı yardım: CHP'li belediye liste hazırlayıp taleplerini sundu
Gündem

Depremzedelere şartlı yardım: CHP'li belediye liste hazırlayıp taleplerini sundu

CHP'li Ankara Büyükşehir belediyesi deprem bölgelerinden Kahramanmaraş'a şartlı yardım gönderiyor. Mansur Yavaş başkanlığındaki belediye Kahramanmaraş'a yardım göndermek için talep listesi oluşturdu.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 13:08:00 - 2023-02-28 13:16:34
Depremzedelere şartlı yardım: CHP'li belediye liste hazırlayıp taleplerini sundu

Asrın felaketi Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin ardından Türkiye tek yürek olmuş yaralarını sarmaya çalışıyor.

Ülkenin dört bir yanından deprem bölgelerine yardım yağarken CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi ise depremlerde en büyük yıkımın meydana geldiği şehirlerden Kahramanmaraş'a yardım göndermek için talep listesi oluşturdu.


MANSUR YAVAŞ'TAN KAHRAMANMARAŞ'A ŞARTLI YARDIM

Mansur Yavaş başkanlığındaki CHP'li Ankara Büyükşehir Belediyesi Kahramanmaraş'a şartlı yardım gönderiyor. Ankara ASKİ, Kahramanmaraş KASKİ'den malzeme talep etmek için utanmadan liste hazırladı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin şartlı yardımını Ağrı Büyükşehir Belediye Başkanı Savcı Sayan ortaya çıkardı. İşte, o liste...


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Ankara Büyükşehir Belediyesi bu malzemeleri Ankara'daki bir nalburdan bulamamış. Taş taş üstünde kalmayan Kahramanmaraş KASKİ'den malzeme talep ediyor.

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