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Aktüel Depremzedeler için Ankara'dan çağrı
Aktüel

Depremzedeler için Ankara'dan çağrı

Depremde evleri yıkılan ve sokakta kalan depremzedeler için Ankara'dan çağrı geldi.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 11:31:00 -
Depremzedeler için Ankara'dan çağrı

Ankara Vali Yardımcısı Ayhan Özkan tarafından yapılan çağrıda; Deprem bölgelerinden Ankara'ya gelen , kalacak yerleri olmayan tüm vatandaşlarımız Ankara Valiliği ile iletişime geçmeleri halinde Ankara'da bulunan Çubuk öğrenci yurdu ve Kamu - Özel Misafirhanelerine yerleştirilmektedir . İlk etapta 8000 kişilik yer mevcuttur sayının arttırılması da oluşacak taleplere göre güncellenebilir .

Valilik iletişim numaraları =
0312 415 4829
0312 415 4827
0312 415 4848
0312 415 4846

Lütfen her yerde paylaşalım , ihtiyacı olanların ulaşabilmesi için !!!

Gelen misafirleriniz olursa gıda ve nakdi yardımlarımız da var bilgilerinize.... ifadelerine yer verildi.

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