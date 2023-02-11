Depremzedeler için Ankara'dan çağrı

Ankara Vali Yardımcısı Ayhan Özkan tarafından yapılan çağrıda; Deprem bölgelerinden Ankara'ya gelen , kalacak yerleri olmayan tüm vatandaşlarımız Ankara Valiliği ile iletişime geçmeleri halinde Ankara'da bulunan Çubuk öğrenci yurdu ve Kamu - Özel Misafirhanelerine yerleştirilmektedir . İlk etapta 8000 kişilik yer mevcuttur sayının arttırılması da oluşacak taleplere göre güncellenebilir .

Valilik iletişim numaraları =

0312 415 4829

0312 415 4827

0312 415 4848

0312 415 4846

Lütfen her yerde paylaşalım , ihtiyacı olanların ulaşabilmesi için !!!

Gelen misafirleriniz olursa gıda ve nakdi yardımlarımız da var bilgilerinize.... ifadelerine yer verildi.