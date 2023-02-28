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Yaşam Depremin şiddeti böyle kaydedildi! Deprem dağları yerinden oynattı
Yaşam

Depremin şiddeti böyle kaydedildi! Deprem dağları yerinden oynattı

Kahramanmaraş merkezli iki deprem Adıyaman'ın Tut ilçesinde heyelana sebep oldu.

Yeniakit Publisher
2023-02-28 11:53:00 -

Kahramanmaraş merkezli depremde Adıyaman'ın Tut ilçesinde dağlardan kopan parçalar heyelana neden oldu.

Adıyaman’ın Tut ilçesinin kırsal bölgelerindeki dağlarda Kahramanmaraş merkezli depremlerin meydana getirdiği şiddetin izleri görüldü. Dağlardan kopan dev toprak kütleleri heyelanlara neden oldu. Kopan kayalar, vadiye yuvarlandı. Yerleşim bölgelerine uzak olan heyelanlarda can ve mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

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