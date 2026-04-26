Depremde hasar görmüştü! Diyarbakır’da cami minaresi yıkıldı
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 7.7 ile 7.6 büyüklüğündeki depremlerin vurduğu Diyarbakır'da 1'i boş 7 bina yıkılırken, çok sayıda bina, iş yeri ve yapı da hasar gördü. Çermik ilçesi Kırsal Petekkaya Mahallesi’ndeki Petekkaya Camii’nin minaresi de depremlerde ağır hasar gördü. Minarenin yapılan inceleme sonrası yıkımına karar verildi. Güvenlik önlemlerinin ardından minarenin halat bağlanarak kontrollü olarak yıkımı yapıldı.