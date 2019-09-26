Deprem sonrası İstanbul'da metrobüs düzenlemesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kentte meydana gelen 5.8'lik deprem sonrası hizmet veren metrobüs sayısını artırdı. İBB Sözcüsü Murat Ongun, "Saat 17.30 itibariyle metrobüs hattında 525 otobüsümüz tam kapasite çalışacaktır." dedi.

İstanbul'da yaşanan deprem sonrası İstanbul Büyükşehir Belediyesi harekete geçti. Vatandaşların ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşamaması için Metrobüs hattında sefer sayısı artırıldı. Deprem sonrası 290 adet olan otobüs sayısı 485'e çıkarıldı. Konu hakkında Twitter'dan açıklama yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun şu ifadeleri kullandı: "525 otobüsümüz tam kapasite çalışacaktır" "Deprem anında metrobüs hattında 290 adet olan otobüs sayısı hızlıca 485'e çıkarılmıştır. Saat 17.30 itibariyle metrobüs hattında 525 otobüsümüz tam kapasite çalışacaktır. Dinlenmeden sefer yapan görevlilerimize teşekkür ederiz." Deprem sonrası trafik oluştu Şiddetli sarsıntının ardından İstanbul'da trafik yoğunluğu oluşmuş ve vatandaşlar ulaşım sıkıntısı yaşamıştı. Okulların tatil edilmesi ile beraber çocuklarını almaya giden aileler ara sokaklarda bile trafiğe neden olmuştu.

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