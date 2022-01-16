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Aktüel Deprem nerede oldu? Deprem büyüklüğü kaç?
Aktüel

Deprem nerede oldu? Deprem büyüklüğü kaç?

Son dakika haberleri: Son deprem nerede oldu? AFAD deprem büyüklüğü kaç? Depremde yıkılan, çöken bina var mı? İşte son depremler listesi.

Yeniakit Publisher
2022-01-16 15:02:00 - 2022-01-16 15:04:55
Deprem nerede oldu? Deprem büyüklüğü kaç?

Gökçeada'da deprem mi oldu? Kandilli Rasathanesi ile AFAD bugün meydana gelen son depremler ile ilgili bilgileri paylaştı. İki kurumun paylaştığı verilere göre şimdiye kadar şiddetli bir deprem yaşanmazken Balıkesir ve Erzurum’da çok sayıda hafif çaplı sarsıntı gerçekleşti. AFAD son depremler listesine göre, Ege Denizi'nde saat 14.48'de 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, Gökçeada'nın yaklaşık 126 kilometre açığında gerçekleşti. Depremde herhangi bir hasar meydana gelmedi.

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