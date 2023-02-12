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Aktüel Deprem bölgesindeki hemşireler şüphelendi gerçek kısa sürede ortaya çıktı
Aktüel

Deprem bölgesindeki hemşireler şüphelendi gerçek kısa sürede ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde özel bir hastaneye sözde yardıma giden sahte ortopedi ve travmatoloji uzmanı, polis tarafından yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 16:44:00 -
Deprem bölgesindeki hemşireler şüphelendi gerçek kısa sürede ortaya çıktı

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde özel bir hastaneye sözde yardıma giden sahte ortopedi ve travmatoloji uzmanı, polis tarafından yakalanıp çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, ikinci depremin merkezi birçok binanın yıkıldığı Elbistan ilçesinde sahte doktor vakası ortaya çıktı. Alınan bilgiye göre, ilçede bulunan özel bir hastaneye depremde yaralananlara yardım etme bahanesiyle başka bir şehirden gelen ve karışıklıktan faydalanarak kendini Dr. Miran olarak tanıtan Kenan O. (30), depremzedelerle ilgilendi.

Hastane personellerinin şüphelenmesi üzerine hastane yönetimi durumu polise bildirdi. Şüpheli Kenan O. polis tarafından yakalandı. Doktor olmadığı ortaya çıkan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Şüphelinin 4 gün boyunca özellikle akşamları hastaneye geldiği, gündüzleri ise sahaya sözde yardıma gittiği öğrenildi.

Hastane teknik sorumlusu Ahmet Kelek, "Gece buraya görevliyim diye geldi doktor. 'Ortopedi ve travmatoloji uzmanıyım' dedi. Savaş cerrahi eğitimi almış sözde. Ben birkaç zarf attım hocam iğne falan yapın diye, saçmaladı. Sonra bizim asistan doktorlarımız devreye girdi, zaten anlaşıldı o zaman. Bildirdik emniyete, emniyet mensupları geldiler gerekeni yaptılar. Savcılıkta da ifade verdi, tutuklandı. Gündüz 'yardıma gidiyoruz' diye kayboluyorlardı, akşam geliyorlardı. Mardinli olduğunu söyledi. Yakalattık, teslim ettik gereken yapıldı. İnsanların bu zor günlerinde gelip çocuk mu kaçıracaktı, organ mı kaçıracaktı artık. Biz depremlerde de hiçbir yere kaçmadık, hastanemizi kontrol altına aldık" dedi.

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