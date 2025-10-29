Deprem bildirimi neden bazı telefonlara geldi bazılarına gelmedi! iPhone ve Android kullanıcıları için adım adım uyarı açma yöntemi

  • İSTANBUL
Balıkesir’de yaşanan 6.1 büyüklüğündeki deprem özellikle İstanbul ve çevre illerde paniğe neden olurken, telefonlara gelen “deprem uyarısı” bildirimi yeniden gündem oldu. Deprem kuşağında bulunan Türkiye’de vatandaşlar, akıllı telefonlardaki deprem erken uyarı sistemini nasıl aktif edeceğini merak ediyor. iPhone, Samsung, Xiaomi, Oppo ve Huawei cihazlarda uyarı sisteminin açılması için yapılması gereken ayarlar oldukça basit. Buna rağmen bazı çevreler her zamanki gibi bilgi kirliliği oluşturmaya çalışıyor. İşin doğrusu ise şöyle…

Deprem uyarı sistemi, akıllı telefonların içindeki ivmeölçer sensörü sayesinde sarsıntıyı algılıyor ve etkilenen bölgeye bildirim gönderiyor. Android işletim sistemi kullanan cihazlarda Google’ın “Yakınımdaki Deprem” servisi ücretsiz olarak sunuluyor.

Uyarının gönderilebilmesi için telefonun konum ayarları ile internet bağlantısının açık olması gerekiyor.

Bu sistemi aktif etmek için Ayarlar > Konum > Gelişmiş > Deprem Uyarıları yolunu izlemek yeterli.

iPhone kullanıcılarında ise Apple’ın Acil Durum Uyarıları özelliği devreye giriyor.

Ancak bu uyarılar her kullanıcıya aynı anda iletilmeyebilir. iPhone’da deprem uyarısını açmak için Ayarlar > Bildirimler > Acil Durum Uyarıları bölümünden özellik aktif hale getiriliyor.

Her iki sistemin de etkin şekilde çalışması için telefonun internet bağlantısının açık olması, güç tasarruf modlarının kapalı tutulması ve konum servislerinin devre dışı bırakılmaması gerekiyor.

