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‘Deprem anında neler yapılmalıdır?’ İşte detaylar…

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) deprem anında yapılması ve dikkat edilmesi gereken konuları yayınladı. İşte deprem sırasında dikkat edilmesi gerekenler...

26 Eylül 2019 Perşembe 15:57
‘Deprem anında neler yapılmalıdır?’ İşte detaylar…

Deprem anında neler yapmalıyız?’ sorusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Deprem olduğu sırada bina içerisindeyseniz, araç kullanıyorsanız, dış alandaysanız ya da toplu taşıma ile seyahat ediyorsanız acil olarak yapılması gerekenleri AFAD resmi sitesinden yayınladı. İşte detaylar…

Deprem anında bina içerisindeyseniz;

Kesinlikle panik yapılmamalıdır.

▪Sabitlenmemiş dolap, raf, pencere vb. eşyalardan uzak durulmalıdır.

▪Varsa sağlam sandalyelerle desteklenmiş masa altına veya dolgun ve hacimli koltuk, kanepe, içi dolu sandık gibi koruma sağlayabilecek eşya yanına çömelerek hayat üçgeni oluşturulmalıdır.

▪Baş iki el arasına alınarak veya bir koruyucu (yastık, kitap vb) malzeme ile korunmalıdır. Sarsıntı geçene kadar bu pozisyonda beklenmelidir.

▪Güvenli bir yer bulup, diz üstü ÇÖK, Başını ve enseni koruyacak şekilde KAPAN, Düşmemek için sabit bir yere TUTUN

▪Merdivenlere ya da çıkışlara doğru koşulmamalıdır.

▪Balkona çıkılmamalıdır.

▪Balkonlardan ya da pencerelerden aşağıya atlanmamalıdır.

▪Kesinlikle asansör kullanılmamalıdır.

▪Telefonlar acil durum ve yangınları bildirmek dışında kullanılmamalıdır.

▪Kibrit, çakmak yakılmamalı, elektrik düğmelerine dokunulmamalıdır.

▪Tekerlekli sandalyede isek tekerlekler kilitlenerek baş ve boyun korumaya alınmalıdır.

▪Mutfak, imalathane, laboratuvar gibi iş aletlerinin bulunduğu yerlerde; ocak, fırın ve bu gibi cihazlar kapatılmalı, dökülebilecek malzeme ve maddelerden uzaklaşılmalıdır.

▪Sarsıntı geçtikten sonra elektrik, gaz ve su vanalarını kapatılmalı, soba ve ısıtıcılar söndürülmelidir.

▪Diğer güvenlik önlemleri alınarak gerekli olan eşya ve malzemeler alınarak bina daha önce tespit edilen yoldan derhal terk edilip toplanma bölgesine gidilmelidir.

▪Okulda sınıfta ya da büroda ise sağlam sıra, masa altlarında veya yanında; koridorda ise duvarın yanına hayat üçgeni oluşturacak şekilde ÇÖK-KAPAN-TUTUN hareketi ile baş ve boyun korunmalıdır.

▪Pencerelerden ve camdan yapılmış eşyalardan uzak durulmalıdır.

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Haber Tarihi: 26 Eylül 2019 Perşembe 15:57
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