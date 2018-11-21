0553 313 94 23

Denizlispor'da olağanüstü kongre kararı alındı

- Denizlispor Kulübü Yönetim Kurulu'nun açıklamasından:- "Seçim sürecini tamamlayarak takımımızın başarısına odaklanmak öncelikli hedefimizdir"

21 Kasım 2018 Çarşamba 11:56
Denizlispor'da olağanüstü kongre kararı alındı


DENİZLİ (AA) - Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Denizlispor'da yönetim kurulu olağanüstü kongre kararı aldı.

Denizlispor Yönetim Kurulu'ndan yapılan açıklamada, daha güçlü bir yönetime ihtiyaç olduğu belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bu karar yönetim kurulu kararı ile seçilen başkanımız Ali Çetin'in görevini daha verimli bir şekilde yürütebilmesi için kendi yönetim kurulu üyelerini belirlemesi ve Denizlispor menfaatleri göz önüne alınarak alınmıştır. Daha güçlü bir yönetim ile o senenin bu sene olacağına inanıyor, mevcut başkanımız Ali Çetin'in kongrede yeni bir liste ile tekrar aday olacağını kamuoyunun bilmesini istiyoruz. Vizyon sahibi bir yönetim oluşturmak isteyen başkanımız Ali Çetin'in kararı doğrultusunda oy birliği ile kabul edilen olağanüstü genel kurul toplantısı, 6 Aralık'ta Denizli Atatürk Stadyumu Basın Toplantı Odası'nda gerçekleştirilecektir. İlk kongrede seçim sürecini tamamlayarak takımımızın başarısına odaklanmak öncelikli hedefimizdir. Tek hedefimiz olan şampiyonluğun bu yoldan geçtiğine inandığımız için almış olduğumuz kongre kararımızın Denizlispor camiasına hayırlı olmasını dileriz."


Haber Tarihi: 21 Kasım 2018 Çarşamba 11:56
  1. Denizlispor
  2. Futbol
  3. Kongre
  4. Spor Toto 1. Lig

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    n11.com'dan Dünya Televizyon Günü indirimi
    1. n11.com'dan Dünya Televizyon Günü..
    2. Akit ailesinin acı günü
    3. TOKİ fiyatları TOKİ Sinop Dikmen..
    4. 160 km hızla yola uçtu! Giydiği..
    5. Hamas heyeti Mısır'ı ziyaret edecek
    6. "Değirmenci Nine" teknolojiye meydan..
    7. Allianz Grubu'ndan 8,7 milyar avroluk..
    8. Danimarka'da Türk genci öldürüldü!
    9. Paraşütte "el ele" rekor denemesi
    10. Afrin şehidi adına Etiyopya'da mescid
    11. "ABD, Sincar'da PKK'ya destek veriyor"
    12. TCMB repo ihalesiyle piyasaya yaklaşık..
    13. Döviz kurları
    14. 17. MÜSİAD EXPO başladı
    15. Ahşabı dantel gibi işliyor
    16. Kadına yönelik şiddete karşı "turuncu"..
    17. "Türk Dış Politikasının Analizi: AB,..
    18. Eski CHP'li başkandan Mansur Yavaş'ın..
    19. Çavuşoğlu'ndan Hakan Atilla açıklaması!
    20. Vakıf Katılım Düzce Şubesi açıldı
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    Adı üç büyükşehirde de çıktı! Erdoğan'ı en çok zorlayacak isim
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    AİHM'den skandal Selahattin Demirtaş kararı!
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    AK Parti'de Konya depremi! Yerel seçimler öncesi kendi kalesinde...
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Deniz Gezmiş'in arkadaşı anlattı... Ülkücüleri görünce topuk yapmış!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!
    Rusya'da kritik Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    21 Kasım 2018
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'den istifa etti
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı
    Dünya devinden İsrail'e şok! Hepsini kaldırdı