Denizlispor farklı kazandı! 3-0
1. Lig'in 9. haftasında Denizlispor, konuk ettiği Afjet Afyonspor'u 3-0 yendi.19 Ekim 2018 Cuma 21:46
Denizlispor: 3 - Afjet Afyonspor: 0
Stat: Denizli Atatürk
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Bahtiyar Birinci, İlker Takpak
Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Taha Can Velioğlu, Deniz Vural, Ziya Alkurt (Dk. 88 Muhammed Himmet Ertürk), Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz (Dk. 65 Mbamba), Burak Çalık (Dk. 82 Gökhan Süzen), Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı
Afjet Afyonspor: Rybka, Türker Toptaş (Dk. 68 Mehmet Güven), Bayram Çetin, Yasin Yener, Abdulkadir Kuzey (Dk. 46 Sinan Özkan), Mehmet Seyfettin Sedef, Nazmi Candoğan, Taşkın İlter, İsmet Benli, Ersel Aslıyüksek, Mendy (Dk. 46 Onur Ramazan Toprak)
Goller: Dk. 24 Ziya Alkurt, Dk. 48 ve 57 Mehmet Akyüz (Denizlispor)
Sarı kartlar: Dk. 19 Mendy, Dk. 82 Yasin Yener, Dk. 86 Bayram Çetin (Afjet Afyonspor
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