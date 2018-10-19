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Denizlispor farklı kazandı! 3-0

1. Lig'in 9. haftasında Denizlispor, konuk ettiği Afjet Afyonspor'u 3-0 yendi.

19 Ekim 2018 Cuma 21:46
Denizlispor farklı kazandı! 3-0

Denizlispor: 3 - Afjet Afyonspor: 0

Stat: Denizli Atatürk 

Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Bahtiyar Birinci, İlker Takpak

Denizlispor: Stackhowiak, Alperen Babacan, Taha Can Velioğlu, Deniz Vural, Ziya Alkurt (Dk. 88 Muhammed Himmet Ertürk), Aissati, Mehmet Akyüz, Recep Niyaz (Dk. 65 Mbamba), Burak Çalık (Dk. 82 Gökhan Süzen), Kerem Can Akyüz, Abdülkerim Bardakcı 

Afjet Afyonspor: Rybka, Türker Toptaş (Dk. 68 Mehmet Güven), Bayram Çetin, Yasin Yener, Abdulkadir Kuzey (Dk. 46 Sinan Özkan), Mehmet Seyfettin Sedef, Nazmi Candoğan, Taşkın İlter, İsmet Benli, Ersel Aslıyüksek, Mendy (Dk. 46 Onur Ramazan Toprak)

Goller: Dk. 24 Ziya Alkurt, Dk. 48 ve 57 Mehmet Akyüz (Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 19 Mendy, Dk. 82 Yasin Yener, Dk. 86 Bayram Çetin (Afjet Afyonspor

Haber Tarihi: 19 Ekim 2018 Cuma 21:46
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