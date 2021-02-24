Deniz Zeyrek'ten DİSK'e çirkin çağrı: CHP'li belediyeleri fazla sıkıştırmayın

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CHP'li belediye başkanlarının DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası'ndan şikayetçi olduğunu söyleyen Sözcü Yazarı Deniz Zeyrek, "Son günlerde hangi CHP'li belediye başkanıyla konuşsam DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası'ndan yakınıyorlar. Belediyelerin kısıtlı imkanlarından, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun talimatıyla asgari ücreti 3100 TL uygulamalarından, belediyedeki ücretlerin yüksekliğinden, bütçenin yarısından fazlasının personel giderlerine harcandığından söz ediyorlar." dedi.

'İşçi edebiyatı' yaptı

Sendikaların toplu iş sözleşmelerinde işi yokuşa sürdüğünü ifade eden Zeyrek, "Buna rağmen toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde sendikanın işi yokuşa sürmesinden sıkça 'grev yaparız' denmesinden şikayet ediyorlar." diyerek şöyle 'işçi edebiyatı' yaptı: "Hayatımda hep emekten yana tavır koydum. Ülkedeki sorunların çoğunun kaynağının sınıfsal olduğuna inandım. Örgütlü mücadeleyi sonuna dek savundum. Çalışanların da emeklerinin karşılığını sonuna kadar alması gerektiğine inanıyorum."

'CHP'li başkanları sıkıştırmayın' çağrısı!

DİSK'e bağlı Genel İş Sendikası'na şu çirkin teklifte bulundu:

"Genel İş'in muhalefet belediyelerinde kolaycılığa kaçtığını düşünüyorum. Mesela, Genel İş'in CHP'li belediyelerde gösterdiği bu performansın ne kadarını iktidar belediyelerinde örgütlenmek, oralarda yetkiyi almak ve toplu iş sözleşmesi pazarlığı yapmak için gösterdiğini merak ediyorum. Genel İş yöneticilerinin İstanbul'da, Ankara'da yapılacak bir grevin, örneğin bir çöp grevinin sonuçlarının iktidarca nasıl kullanılacağını, siyasette kime yarayacağını çok iyi bildiklerini de biliyorum."