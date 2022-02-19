'Deniz üstü'nde Türk F-16 pilotları nefes kesti! Dosta güven düşmana korku
Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri unsurlarının eğitim uçuşlarından görüntülerin yer aldığı bir video yayınlandı.
Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı Merzifon'daki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığına ait F-16 uçaklarının eğitim uçuşu görüntüleri göz doldurdu.
Sosyal medyadan paylaşılan videoda, 8 adet F-16 uçağı 30.000-35.000 fit irtifada denizin üzerinde uçuşlarını gerçekleştirdi.
"Deniz Üstü Yüksek İrtifa Önleme Eğitimi"
Paylaşıma "Merzifon'daki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığına ait 8 adet F-16 uçağı ile 30.000-35.000 fit irtifada "Deniz Üstü Yüksek İrtifa Önleme Eğitimi" gerçekleştirildi." notu düşüldü.
F-16 pilotlarının eğitimi, kısa sürede binlerce kez izlendi.