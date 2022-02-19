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Gündem 'Deniz üstü'nde Türk F-16 pilotları nefes kesti! Dosta güven düşmana korku
Gündem

'Deniz üstü'nde Türk F-16 pilotları nefes kesti! Dosta güven düşmana korku

Milli Savunma Bakanlığı, Hava Kuvvetleri unsurlarının eğitim uçuşlarından görüntülerin yer aldığı bir video yayınlandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 21:50:00 -

Milli Savunma Bakanlığı'nın yayınladığı Merzifon'daki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığına ait F-16 uçaklarının eğitim uçuşu görüntüleri göz doldurdu.

Sosyal medyadan paylaşılan videoda, 8 adet F-16 uçağı 30.000-35.000 fit irtifada denizin üzerinde uçuşlarını gerçekleştirdi.

"Deniz Üstü Yüksek İrtifa Önleme Eğitimi"

Paylaşıma "Merzifon'daki 5'inci Ana Jet Üs Komutanlığına ait 8 adet F-16 uçağı ile 30.000-35.000 fit irtifada "Deniz Üstü Yüksek İrtifa Önleme Eğitimi" gerçekleştirildi." notu düşüldü.

F-16 pilotlarının eğitimi, kısa sürede binlerce kez izlendi.

 

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