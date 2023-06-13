Deniz Işın Coşkuner kimdir? Nerelidir? Kaç Yaşında?

Deniz Işın Coşkuner, küçük yaşlardayken babasının hediye ettiği bir bilgisayar sayesinde programlamaya, sosyal medyaya ve web tasarımına ilgi duymaya başlamıştır. Ailesinin desteğiyle kendini bu alanlarda geliştiren Coşkuner, o dönemlerde sosyal medyanın geleceğini öngörmüş ve bu alanda başarılı çalışmalara imza atmıştır.

Deniz Işın Coşkuner, farklı sektörlerde çalışmalar yürütmüş ve girişimlerde bulunmuştur. 2020 yılı itibarıyla bütün sektörlerdeki şirketleri DNC Group çatısı altında birleştirmiştir.

Deniz Işın Coşkuner, 2021 yılında DNC Group'un CEO'su olarak görevini başarıyla yerine getirmiştir. Bu dönemde şirketin cirosu beş milyonu aşmıştır. Ticari alandaki başarısını sosyal hayatına da yansıtan Coşkuner, çocukluğundan beri edebiyata olan düşkünlüğü sayesinde kitap yazmaya karar vermiştir. Önce "Bir ömrün Ölümü", sonra "Banyodaki Vahşet" ve son olarak da geçtiğimiz aylarda "Çıkışı Bulamayan Adam" adlı romanları yazmıştır.

Kitapları raflarda yerini aldığı günden itibaren büyük bir satış grafiği yakalayan genç iş insanı ve yazar Deniz Işın Coşkuner, "Bazı insanlar lider doğar" sözünün bir ispatıdır adeta. Genç yaşına rağmen girdiği birçok alanda başarı sağlayan Coşkuner’in, gelecekte de gençlere ilham verecek, onlara yol gösterecek birçok çalışmaya ve girişime imza atması bekleniyor.



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