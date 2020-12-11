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Aktüel Deniz haydutluğuna karşı mücadele veren Çok Uluslu Birleşik Görev Kuvveti CTF-151'i Türkiye komuta etti
Aktüel

Deniz haydutluğuna karşı mücadele veren Çok Uluslu Birleşik Görev Kuvveti CTF-151'i Türkiye komuta etti

Türk Deniz Kuvvetleri, komuta görevini törenle Pakistan Deniz Kuvvetlerine teslim etti

Yeniakit Publisher
2020-12-11 16:24:39 -
Deniz haydutluğuna karşı mücadele veren Çok Uluslu Birleşik Görev Kuvveti CTF-151'i Türkiye komuta etti

ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Aden Körfezi, Somali açıkları ve Hint Okyanusu'nda deniz haydutluğuna karşı mücadele veren Çok Uluslu Birleşik Görev Kuvveti CTF-151'in 25 Haziran-10 Aralık tarihlerinde Türk Deniz Kuvvetleri tarafından komuta edildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Aden Körfezi, Somali açıkları ve Hint Okyanusu’nda deniz haydutluğu ile mücadele eden Çok Uluslu Birleşik Görev Kuvveti CTF-151, 25 Haziran-10 Aralık tarihlerinde Türk Deniz Kuvvetleri tarafından komuta edildi. Komuta görevi törenle Pakistan Deniz Kuvvetlerine teslim edildi." bilgisi paylaşıldı.

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