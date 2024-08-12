DEM'li Van Belediyesi Türklere hizmet vermiyor

İşletmenin sahibi Kanatbek Aytaç, belediye seçimlerinden bu yana 5 ayı aşkın bir süredir DEM Partili Van Belediyesi'nden hiçbir hizmet alamadıklarını söyledi. Aytaç, diğer işletmelere hizmet veren belediye çalışanının "Bayrakları indirin, biz gelip oraya hizmet edelim" dediğini ifade etti.

Yetkililere çağrıda bulunan Kırgız Türkü Aytaç, "Kimse kusura bakmasın, benim kellem iner bu bayraklar inmez!" ifadelerini kullandı.