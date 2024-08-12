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Gündem DEM'li Van Belediyesi Türklere hizmet vermiyor
Gündem

DEM'li Van Belediyesi Türklere hizmet vermiyor

Yeniakit Publisher
2024-08-12 16:38:00 -

DEM'li Van Belediyesi, Kırgız Türkü vatandaşın işlettiği Türk konseptli işletmeye aylardır hizmet vermiyor.

İşletmenin sahibi Kanatbek Aytaç, belediye seçimlerinden bu yana 5 ayı aşkın bir süredir DEM Partili Van Belediyesi'nden hiçbir hizmet alamadıklarını söyledi. Aytaç, diğer işletmelere hizmet veren belediye çalışanının "Bayrakları indirin, biz gelip oraya hizmet edelim" dediğini ifade etti.

Yetkililere çağrıda bulunan Kırgız Türkü Aytaç, "Kimse kusura bakmasın, benim kellem iner bu bayraklar inmez!" ifadelerini kullandı.

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Yorumlar

Namussuzlar

Demek ki ülkemize sahip çıkmak gerekiyor Bu namussuzların eline fırsat geçerse tuvalete giderken bile izin İstemek zorunda kalırız bu alçaklar bu ülkede çok rahat bir şekilde yaşıyor namussuz oldu namussuzlar

Aksaraylı68...

Sende suç yok kardeşim sen vatanseverliğin gereğini gösteriyorsun Helal olsun senin gibi kardeşlerime yazıklar olsun bizi yönetenlere bunlara göz yumdukları için hep göstermelik cezalar veriyorlar göstermelik konuşuyorlar milletin gazını alıyorlar, sana bu alçaklığı yapan .t sürüsünün dedeleri mi almış ki, bu toprakları sana Nizam vermeye çalışıyor kutsal Bayrağımızı indirmeye çalışıyor
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