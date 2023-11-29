Demir Çağı'ndan kalan hayvan mezarlığı

Demir Çağı’ndan kaldığı belirlenen 52 farklı hayvana ait 6.770 antik kemiğin tek bir yerde bulunması, arkeologların İspanyanın bu bölgesinde ne olduğunu sorgulamasına sebep oldu. Yeni bir çalışma yayınlayan İspanya’daki araştırmacılar, artık net bir cevaba sahip olabileceklerine inanıyorlar.

Bu devasa kemik bölgesi kısa bir süre önce güneybatı İspanya’da, MÖ 5. yüzyıl civarında Demir Çağı’nda yerleşim yeri olan Casas del Turuñuelo’da kazıldı. Araştırmacılar, kanıtlarını derledikten sonra bu gizemli mezarlığın ayinsel bir hayvan kurban etme alanı olduğu sonucuna vardı.

Kemiklerin arasında en az 41 at, altı sığır, dört domuz ve tek bir köpek bulunuyordu. Toprak katmanları hayvanların üç ardışık aşamada gömüldüğünü gösteriyor. İlk iki aşamada hayvanlar hiçbir değişikliğe uğramadan gömülürken, son aşamada iskeletler sanki et için kesilmiş gibi görünüyordu.

Çalışmanın yazarları, belki de bunun ritüel kurbanın ilerleyen dönemlerde bir şölene veya ziyafete dönüştüğünün kanıtı olabileceğini söylüyor.

Kalıntılar, hayvanların sağlıklı yetişkinler olarak öldüğünü gösteriyor ve bu da onların bir salgın hastalık veya doğal afet nedeniyle telef olma ihtimalinin düşük olduğunu doğruluyor. Ayrıca bazı hayvanlar, özellikle de atlar, düzenli çiftler halinde gömülmüş gibi gözüküyor.

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Çalışmanın yazarlarının belirttiğine göre benzer özelliklere sahip tek tırnaklı çiftlerinin bu düzeni, bunların aynı anda kurban edilen araba hayvanları olma ihtimalini artırıyor. Bu fikir, binicilik ve muhtemelen araba çekmeye hizmet ettiklerini gösteren patolojilerle destekleniyor. Metalik parçaların keşfi, küçük azı dişlerinin aşınması ve tek tırnaklıların yarısından fazlası arasındaki boşlukların erozyonu ile birleştiğinde, bunlara bakıldığı, kontrol altında tutulduğu ve dolayısıyla iş için kullanıldığını kanıtlıyor.

Bir başka önemli ipucu da, yakılan sunuların bıraktığı tipik kalıntılar olan, bölgedeki yanmış bitkisel maddelerden geliyordu.

Antik çağda böyle bir olayın meydana geldiğini öne süren çok sayıda edebi kaynak bulunmasına rağmen, Demir Çağı’nda Akdeniz’de toplu hayvan kurban edildiğine dair somut kanıtlar bulmak oldukça sıra dışı bir durum olarak öne çıkıyor.

Örneğin Homeros’un Odyssey’inde anlatılana göre Kral Nestor, Pylos sahilinde 81 siyah boğayı kurban etmişti. İlyada’da ise, Aşil'in (Achilles) babası Peleus’un, oğlunun Truva’dan canlı dönmesi durumunda 50 siyah koçu kurban olarak adadığından bahsediyor.

Ancak bu hikayelerin yaygınlığına rağmen, yeni bulunan bölgedeki gibi sağlam arkeolojik kanıtlar son derece nadir.

Kaynak: PLOS ONE