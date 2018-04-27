Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Demba Ba'ya şok! Oyuna girdiğine pişman oldu

Göztepe İle Kardemir Karabükspor Süper Lig'in 31. haftaasında karşı karşıya gelirken, Sarı Kırmızılı taraftarlardan Demba Ba'ya Beşiktaş protestosu yaşandı.

27 Nisan 2018 Cuma 21:59
Demba Ba'ya şok! Oyuna girdiğine pişman oldu

Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe evinde Kardemir Karabükspor'u ağırlarken, Senegalli golcüye taraftarlardan tepki geldi.

Dakikalar 67'yi gösterdiğinde Halil Akbunar yerine giren Demba Ba'yı taraftarlar önce ıslıklarken sonrasında ''Burası Göztepe Beşiktaş değil!'' diyerek maç boyunca tezahurat yaptılar.

NE OLMUŞTU?

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Göztepe'de karşılaşma öncesi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Demba Ba'nın transferi hakkında açıklamalarda bulunurken, Göztepe cephesinden sert tepkiler gelmişti. 

Haber Tarihi: 27 Nisan 2018 Cuma 21:59
  1. Karabük
  2. Göztepe Haberleri
  3. Göztepe

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İsrail'den İran'a Suriye tehdidi!
    1. İsrail'den İran'a Suriye tehdidi!
    2. Erdoğan'dan Kore Zirvesi mesajı!
    3. Diriliş'te büyük bomba! Baycu Noyan..
    4. İsrail'in eteği tutuştu
    5. Başbakan'dan bedelli askerlik müjdesi!..
    6. Arda Turan'dan Iniesta mesajı
    7. FIFA'dan Del Nero'ya ömür boyu men
    8. Fenerbahçe, Kasımpaşa maçına hazır
    9. Demba Ba'ya şok! Oyuna girdiğine..
    10. Amazon'un hisseleri rekor kırdı
    11. Bilal Çiloğlu'dan Avrupa üçüncülüğü
    12. '24 Haziran'dan sonra bakanlık sayısı..
    13. FETÖ'nün 'Hava Kuvvetleri Komutanlığı..
    14. Polis 6 ay önce dinlemeye başlamıştı!..
    15. Bir araç cami önündeki yayalara çarpıp..
    16. Kayseri Şehir Hastanesi 5 Mayıs’ta..
    17. AK Parti'ye 4 günde 3 bin 500 kişi..
    18. Yerli patateste 3 tohum daha satıldı
    19. Erdoğan, 7139 sayılı kanunu onayladı
    20. TSK Twitter'dan paylaştı! 1 terörist..
    Son anket sonuçları geldi! Akşener ve Gül...
    Son anket sonuçları geldi! Akşener ve Gül...
    CHP'nin adayı belli oldu! Ecevit'in bir numaralı adamı
    CHP'nin adayı belli oldu! Ecevit'in bir numaralı adamı
    Çarpıcı iddia: Erdoğan o ismi Abdullah Gül'e gönderdi
    Çarpıcı iddia: Erdoğan o ismi Abdullah Gül'e gönderdi
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!
    Adıyaman'da neler oluyor? Erdoğan'ın dediğini yaptı, TPAO'dan atıldı!
    Fehmi Koru çok üzüldü: Gül'e ihanet...
    Fehmi Koru çok üzüldü: Gül'e ihanet...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Hillary Clinton ile Ece Temelkuran’ın Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı!
    Hillary Clinton ile Ece Temelkuran’ın Türkiye ve Erdoğan düşmanlığı!
    Ömer Halisdemir’in kardeşi o partiden aday adayı oldu
    Ömer Halisdemir’in kardeşi o partiden aday adayı oldu