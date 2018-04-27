Demba Ba'ya şok! Oyuna girdiğine pişman oldu
Göztepe İle Kardemir Karabükspor Süper Lig'in 31. haftaasında karşı karşıya gelirken, Sarı Kırmızılı taraftarlardan Demba Ba'ya Beşiktaş protestosu yaşandı.27 Nisan 2018 Cuma 21:59
Süper Lig'in 31. haftasında Göztepe evinde Kardemir Karabükspor'u ağırlarken, Senegalli golcüye taraftarlardan tepki geldi.
Dakikalar 67'yi gösterdiğinde Halil Akbunar yerine giren Demba Ba'yı taraftarlar önce ıslıklarken sonrasında ''Burası Göztepe Beşiktaş değil!'' diyerek maç boyunca tezahurat yaptılar.
NE OLMUŞTU?
Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan Göztepe'de karşılaşma öncesi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Demba Ba'nın transferi hakkında açıklamalarda bulunurken, Göztepe cephesinden sert tepkiler gelmişti.
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