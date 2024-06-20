“Delirten ağrı”dan ameliyatla kurtuldu

Özel bir şirkette müşteri hizmetleri sorumlusu olarak çalışan 40 yaşındaki Atabeyoğlu, 2020’de yüzünün sağ tarafındaki şiddetli ağrılar nedeniyle başvurduğu çeşitli doktor ve hastanelerde şikayetine tam çözüm bulamadı.

Atabeyoğlu, bir süre önce Kanuni Eğitim ve Araştırma Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Polikliniğine başvurdu. Op. Dr. Ali Samet Topsakal’ın yaptığı kontrol ve tetkikler sonucu Atabeyoğlu’na halk arasında “delirten hastalık” olarak bilinen trigeminal nevralji (yüz bölgesindeki sinirleri etkileyen ağrı) tanısı konuldu. Burcu Atabeyoğlu, Topsakal ve ekibinin 17 Nisan’da yaptığı başarılı ameliyatla sağlığına kavuştu.

Çektiği acıyı tarif edemediğini anlatan Atabeyoğlu, şunları kaydetti: “Yüzümün sağ tarafında yanağımda oluşan bir şey, bildiğiniz elektrik çarpması gibi. Konuşamıyorum, yemek yiyemiyorum, dişimi fırçalayamıyorum, işimi yapamıyorum, çalışamıyorum, sosyal hayatım yok, kimseyle iletişim kuramıyorum, günlerimin çoğu rapor alıyordum ve evde geçiyordu. Bu acıyı anlatabileceğim kelime yok. Sinir sistemim alt üst oluyor, kuvvetim kalmıyor bu acı geldiğinde. Ama şu an için bir problemim yok. 2,5 ay önce ameliyat oldum. Bir hafta hastanede yattım, sonra da taburcu oldum, kontrollerim devam ediyor.”

Trigeminal nevralji ameliyatı Trabzon’da ilk DEFA gerçekleştirildi

Op. Dr. Topsakal ise trigeminal nevraljinin yüzde uyuşma, karıncalanma, ağrı, elektrik çarpması gibi şikayetler oluşturduğunu kaydetti.

Hastalığın toplumda sık görüldüğünü belirten Topsakal, kişiyi çok rahatsız edecek ataklar şeklinde sosyal hayatlarını etkilediğinin altını çizdi.

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Topsakal, hastalığın genel itibarıyla birçok sebepten oluşabildiğine dikkati çekerek, “Beyindeki bir damarın sinire değmesi sonucunda oluşabilmektedir. Hastalar bu şikayetler için öncelikle ilaçla takip edilirler ama fayda görmeyen hastalarda eğer çektiğimiz MR ve tetkiklerde durumu uygunsa ameliyatla bu hastalığı tedavi edebiliyoruz” dedi.