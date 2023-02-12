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Aktüel Dehşete düşüren yeni görüntüler ortaya çıktı
Aktüel

Dehşete düşüren yeni görüntüler ortaya çıktı

Kahramanmaraş merkezli 7,7 büyüklüğündeki depremin Diyarbakır'da kent güvenliği kameralarına yansıyan görüntüleri dehşetin boyutunu gözler önüne serdi.

Yeniakit Publisher
2023-02-12 17:12:00 - 2023-02-12 17:12:54

Diyarbakır'da yıkılan binaların görüntüleri kent güvenliği kameralarına yansıdı. Yusuf İslam Caddesi, Mimar Sinan Caddesi, Karacadağ Caddesi ve Kip Sokak'ta yıkılan binalar an be an görüntülendi.

Görüntüdeki 3 bina 04.17'de yıkılırken, depremin paniği ile dışarı çıkan vatandaşların 12 dakika sonra yani 04.29'de Yusuf İslam Caddesi'ndeki 9 katlı binadan kaçış anları, dramın boyutunu anlatıyordu.

Yusuf İslam Caddesi'de yüzlerce kişi büyük bir gürültüyle çöken binadan kaçışarak adeta birbirlerini ezdi. Etraf toz dumanı ile kaplandı.

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