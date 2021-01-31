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Aktüel Dehşet! Tarla yolunda cesetleri bulundu
Aktüel

Dehşet! Tarla yolunda cesetleri bulundu

Manisa'nın Ahmetli ilçesi Kestelli Mahallesi'nde tarla yolunda 4 gence ait ceset bulundu.

Yeniakit Publisher
2021-01-31 23:53:00 -
Dehşet! Tarla yolunda cesetleri bulundu

Manisa'nın Ahmetli ilçesi Kestelli Mahallesi'nde tarla yolunda 4 gence ait ceset bulunduğu bildirildi.

Akçeşme mevkisinde tarlasından dönen bir çiftçi, yol kenarında bir aracın yanında 4 ceset görerek durumu jandarmaya haber verdi. Bunun üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Ekipler, olay yerinde yaptıkları incelemede, Serkan (23) ve Ümit Zangal (20) ile Muharrem Zengin (22) ve Neşet Dalgın'ın (24) hayatını kaybettiğini belirledi.

Bu kişilerden 3'ünün av tüfeğiyle başlarından vurulduğu, birinde ateşli silah ya da kesici, delici alet yarası olmadığı, söz konusu tüfeğin ise Muharrem Zengin'in babasına ait olduğu tespit edildi.

Cesetler, incelemelerin ardından Turgutlu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Bölgeye gelen ölen kişilerin yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Olayın aydınlatılması ve cesetleri bulunan kişilerin kesin ölüm nedeninin belirlenmesine ilişkin başlatılan çalışma devam ediyor.

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