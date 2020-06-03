  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Defineciler tutuksuz yargılanacak

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 35 metre derinlikte define bulmak için kazı yapan iki şüpheli gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2020-06-03 11:08:09 -
Defineciler tutuksuz yargılanacak

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde 35 metre derinlikte define bulmak için kazı yapan iki şüpheli gözaltına alındıktan sonra çıkarıldıkları mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.


Olay, Akyazı ilçesi Dokurcun Yemişen mevkisinde meydana gelmişti. Edinilen bilgilere göre, orman arazisi içinde kazılmış bir tünel tespit eden jandarma ekipleri, define için kaçak kazı yapan O.G. ve S.A’yı gece vakti kaza yaparken suçüstü yakalamış, yapılan incelemede definecilerin yaklaşık 35 metre derinliğinde tabanda 4 metre genişliğinde tünel kazdığı belirlemişti. Definecilerle birlikte kazıda kullanılan jeneratör, hava hortumu ve kazı aletlerine el konmuştu.


Jandarmadaki işlemleri tamamlanan iki şüpheli adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkan O.G. ve S.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı