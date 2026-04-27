Dedesinin elini bırakıp yola fırladı: Kurbanlık yüklü kamyon 3 yaşındaki Yakup’un kafasının üzerinden geçti

Barbaros Mahallesi Çay Sokak'ta önceki gün, Ali İhsan A. yönetimindeki kurbanlık hayvan yüklü kamyonet, dedesi ile parktan dönerken bir anda yola çıkan Yakup Can Yalçın'a çarptı.

Ağır yaralanan çocuk, otomobille Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Ancak Yalçın, doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü Ali İhsan A. ise tutuklandı.

Bu arada, Yakup Can Yalçın'ın, dedesinin elini bırakıp, yola fırladığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

ÇOK ÜZGÜNÜZ

Yakup Can'ın dedesi Hekim Yalçın, "Torunlarımı sabah parka bisiklet bindirmeye götürdüm. Babaannesinin de çarşıda işi vardı. Önce bisikletten indi. Yürürken yolun karşısında çarşıdan gelen babaannesini gördü ve elimden fırladı. Ona doğru koşarken sol taraftan gelen kamyonet torunumu çiğnedi. Ben de oradaki esnaf da 'Çocuk geçiyor, dur' diye bağırmamıza rağmen bizi duymadı. Kafasının üzerinden geçti. Çok üzgünüz" dedi.

Yakup Can'ın babası Vahit Yalçın da "4 yaşına girecekti. Çocuğumla çok iyi vakitler geçiriyorduk. Her anne babanın olduğu gibi hayallerimiz vardı ama bizim hayalimiz bu kadarmış. Perişanız" diye konuştu.