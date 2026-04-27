  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Ülke şokta! Savunma Bakanı saldırıda hayatını kaybetti Netanyahu'ya karşı dev ittifak:Eski başbakanlar Netanyahu'yu devirmek için partilerini birleştirdi! Galatasaray taraftarından çirkin saldırı! Sporun birleştirici ruhuna gölge düştü 26 Nisan 2026: Günün Âyet ve Hadisi Kontrol altına alınmıştı, yeniden alevlendi! Beykoz’da orman yangınına müdahale sürüyor Tarihi düşmanlıktan kalıcı barışa! Azerbaycan ve Ermenistan liderlerine uluslararası takdir ABD'deki saldırı sonrası gözler ziyaretteydi! Buckingham Sarayı’ndan Kral Charles açıklaması Erdoğan'dan Trump'a "geçmiş olsun" telefonu: Washington'daki saldırı sonrası liderler görüştü! Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye tarihi tarife! Muş'ta deprem
Gündem
Dedesinin aldığı çilek 2.5 yaşındaki Mustafa'yı hayattan kopardı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Dedesinin aldığı çilek 2.5 yaşındaki Mustafa'yı hayattan kopardı

Kırşehir Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hamza Türker'in 2,5 yaşındaki oğlu Mustafa Kemal, dedesiyle manavdan aldıkları çileğin boğazına kaçması sonucu hayatını kaybetti.

Olay, Nur Sultan Bayer Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, dedesiyle birlikte manavdan çilek alan Adalet Komisyonu Başkanı Hamza Türker'in 2,5 yaşındaki oğlu Mustafa Kemal, burada çilek yedi. Çilek talihsiz çocuğun boğazında kalırken ilk müdahaleyi dedesi yaptı. Durumu fark eden çevredeki Salih Göçer adlı vatandaş çocuğa Heimlich manevrası uyguladı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerine teslim edilen çocuk, Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Çocuk, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

MERSİN’E GÖNDERİLDİ

Yaşanılanları anlatan Göçer, kalabalığı fark ederek müdahale ettiğini belirterek, "Çocuğa Heimlich manevrası yaptım. Ambulansa verdim ve arkasından takip ettim. Keşke kurtarabilseydik. Allah anne ve babasına sabırlar versin" dedi.

Öte yandan, talihsiz olayda hayatını kaybeden Mustafa Kemal Türker için Ahi Evran Külliyesi'nde kılınan cenaze namazı kılındı. Türker'in cenazesi daha sonra defnedilmek üzere Mersin'e gönderildi. Törende baba Hamza Türker ile anne Berna Saçan Türker'in ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Cenazeye, HSYK Başkan Vekili Fuzuli Aydoğdu, HSYK 1. Daire Başkanı Turan Kuloğlu ve il protokolü katıldı. Cenaze namazının ardından aile, külliye bahçesinde taziyeleri kabul etti.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Cennet kuşu

Allah ailesine sabır versin .
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23