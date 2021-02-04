DEAŞ propagandası yapan şüpheliler yakalandı
Malatya'da terör örgütü DEAŞ propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ve Darende ilçelerinde 2 şüphelinin sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı ve Atatürk'e hakaret ettiğini belirledi.
Eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.