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Aktüel DEAŞ propagandası yapan şüpheliler yakalandı
Aktüel

DEAŞ propagandası yapan şüpheliler yakalandı

Malatya'da terör örgütü DEAŞ propagandası yaptıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-02-04 17:02:00 -
DEAŞ propagandası yapan şüpheliler yakalandı

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Battalgazi ve Darende ilçelerinde 2 şüphelinin sosyal medya üzerinden terör örgütü DEAŞ'ın propagandasını yaptığı ve Atatürk'e hakaret ettiğini belirledi.

Eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.

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