Davutoğlu'nun yancısı, iyice zıvanadan çıktı! Verdiği "Ecevit" örneği "Yok artık" dedirtti

Ahmet Davutoğlu'nun basın bülteni hüviyetindeki Karar gazetesinde kalem oynatan Taha Akyol, başörtülü milletvekiline "Bu kadına haddini bildirin" diyecek kadar nezaketsizleşen Bülent Ecevit'in üslubunu övdü.

"Bizde son on yılda güç tutkusu ve ideoloji reformların yerini almasaydı, 'o hızla, o iştahla, o inançla gideydik 2023 itibariyle bütün Türkiye’yi depreme hazırlamış' olurduk, bu kadar can kaybına ve hasara maruz kalmazdık. Her şeye rağmen elbette dayanışma içinde olmalıyız ve bunun ilk örneğini Cumhurbaşkanı vermelidir. Öfkeli, ölçüsüz sözler yakışmıyor. 1999 depreminde, Başbakan Ecevit nezaketini bozmamıştı" ifadelerini kullanan Akyol, "Yok artık" dedirtti.