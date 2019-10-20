Davutoğlu: Zarar gelmesin diye Şehir Üniversitesine gitmedim

Sezai Erhan yeniakit.com.tr Halkbank'ın, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfı'na bağlı İstanbul Şehir Üniversitesi'nin tüm varlıklarına tedbir koymasına en sert tepki yeni parti kurma çalışmalarını sürdüren Ahmet Davutoğlu’ndan geldi.

Şehir Üniversitesine yaptırımlar beni çok üzdü

Geçtiğimiz günlerde katıldığı Manisa’daki toplantının basına kapalı olan özel bölümünde Davutoğlu, kurucuları arasında yer aldığı Bilim ve Sanat Vakfı'nca 2008'de açılan İstanbul Şehir Üniversitesi'nin bankalardaki, tüm varlıklarına Halk Bankası tarafından tedbir konulmasının kendisini çok üzdüğünü söyledi.

AK Partili bir çok ismin evlatları mezun oldu

Davutoğlu, “İlk defa bu sene benden dolayı zarar gelmesin diye gitmediğim Şehir Üniversitesine karşı yaptırımlar beni çok üzüyor. 28 Şubatta kız öğrencilerin başörtüsüyle okutulamadığı için omuz omuza mücadele verdiğimiz o insanlar, şimdi başarılı bir Üniversiteyi kapatmaya çalışıyorlar. Kapatmaya çalıştıkları Şehir Üniversitesinden, AK Partili birçok bakan ve milletvekilinin çocukları başarıyla mezun olmuşlar, bazıları da öğrenimine devam etmektedirler” dedi.