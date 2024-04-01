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Gündem Davut Güloğlu akıbeti en merak edilen isimlerdendi! İşte Düzce'de son durum
Gündem

Davut Güloğlu akıbeti en merak edilen isimlerdendi! İşte Düzce'de son durum

Yeniakit Publisher
2024-04-01 01:46:00 -
Davut Güloğlu akıbeti en merak edilen isimlerdendi! İşte Düzce'de son durum

Yeniden Refah Partisi'nin Düzce Belediye başkan adayı türkücü Davut Güloğlu resmi olmayan sonuçlara göre, yüzde 29,3 oy aldı. Seçimi Cumhur İttifakı'nın adayı Faruk Özlü kazandı

Yüksek Seçim Kurulu, mahalli seçimlere ilişkin yayın yasağını kaldırdı ve sandıklardan sonuçlar gelmeye başladı.

Şehirlerdeki ve ilçelerdeki genel sandık sonuçlarıyla birlikte bazı bağımsız adayların bireysel performansı da merak konusu.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Düzce Belediye başkan adayı türkücü Davut Güloğlu'nun sandık performansı da merak ediliyor.

Güloğlu'nun adaylık sürecinde kahvehanede seçmenle tartışıp elindeki mikrofonu fırlatmış, tartıştığı kişinin üzerine yürüyen Davut Güloğlu, "Seni buraya tuttular da mı gönderdiler" demişti.

AA verilerine göre 23:45 itibarıyla;
Sandıkların yüzde 99,6'sı açılmışken:
ÖNE ÇIKAN VİDEO

AK Parti Faruk Özlü
Yüzde 40,0

Yeniden RefahDavut Güloğlu
Yüzde 29,39

CHP Sedat Çelikel
Yüzde 12,56

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