DASK’a hasar ihbarında süre kısıtlaması uygulanmamaktadır

DASK’dan konuya ilişkin yapılan bilgilendirmede, “Genel Şartlar’da her ne kadar “Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç on beş işgünü içinde DASK ’a bildirme yükümlülüğü” olsa da, Kurumumuz, sigortalıların haberdar olma zamanını tam olarak tespit edemeyeceğinden ilgili maddeyi sigortalı lehine değerlendirmektedir. Dolayısıyla, sigortalılarımız herhangi bir sınırlama olmaksızın hasar bildiriminde bulunabilirler. Hatta Kurumumuz, önceki depremlerde olduğu gibi bu depremde de yıkıldığı tespit edilmiş binalarda sigortalı ihbarını dahi beklemeksizin sigortalılarımıza hasar ödemelerini gerçekleştirmektedir” denildi.

DASK, herkes için primlerini ödenebilir seviyede tutmayı amaçlar:

DASK’dan yapılan bilgilendirmede şu bilgilere yer verildi: Sigorta sistemlerinde ödenen primler, poliçe karşılığında sağlanan teminatların bir oranıdır. Dolayısıyla teminat miktarı arttıkça prim miktarı artmaktadır. Teminatların tüm konutları kapsayacak bir seviyeye çıkarılması reel prim artışına ek olarak reasürans maliyetlerini de ciddi oranda artıracağı için vatandaşların tamamının yüksek prim ödemesini zorunlu kılacaktır. Zorunlu Deprem Sigortası, zorunlu bir sigorta olması sebebiyle, primlerin ödenebilir bir seviyede tutulması amaçlanmaktadır. Daha fazla teminat almak isteyen vatandaşlarımız kendi istekleriyle, sigorta şirketlerinden herhangi bir sınırlama olmaksızın DASK’ın üzerine ihtiyari sigorta yaptırabilmektedir.

DASK’ın sunduğu Zorunlu Deprem Sigortası bir vergi değildir:

Zorunlu Deprem Sigortası, 1999 yılında meydana gelen büyük Kocaeli depremi sonrasına denk gelen tarihte kanunlaşmış ve kamu kaynaklarından bağımsız bir sigorta fonu oluşturmak amacıyla 2000 yılında kurulmuştur. DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile sigortalılara verilen teminat karşılığında aldığı primler ile bir deprem teminat havuzu oluşturmaktadır. Bu havuz devlet kaynaklarından tamamen bağımsızdır.

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası poliçesi sahiplerinin primlerinden ve ilave olarak uluslararası reasürörlerden temin ettiği sigorta koruması ile oluşturduğu kaynaktan yalnızca sigortalılarına tazminat ödemesi yapmaktadır. Özetle;

DASK fonları, sadece sigortalıların ödediği Zorunlu Deprem Sigortası poliçe primlerinden oluşmaktadır.

DASK’ın fonları yalnızca sigortalıların hasarlarını ödemek için kullanılmaktadır.

DASK’ın deprem vergileri ile hiçbir ilgisi yoktur. DASK, gelir vergilerinden hiçbir pay almamaktadır.

Sonuç olarak, DASK, finansal açıdan kamu kaynaklarından tamamen bağımsızdır ve sunduğu Zorunlu Deprem Sigortası bir sigorta ürünüdür.