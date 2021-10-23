Darısı diğer senelerin başına! Türkiye'den Eurovision kararı
Müstehcenliğin ve ahlaksızlığın zirve yaptığı Eurovision şarkı yarışmasına Türkiye'nin bu yıl da katılmayacağı öğrenildi.
Eurovision şarkı yarışmasına Türkiye’nin katılıp katılmayacağı konuşuluyordu.
2013 yılında puanlama sistemindeki adaletsizliği gerekçe göstererek yarışmadan ayrılan Türkiye, bu yıl da Eurovision’da yer almayacak.
Her yıl geleneksel olarak şarkıların yarıştığı Eurovision, bu yıl İtalya’nın Torino kentinde yapılacak. Yarışmanın finali mayıs ayının ikinci haftasında, yapılacak. PalaOlimpico adlı stadyumda gerçekleştirilecek.